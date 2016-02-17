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Cumhurbaşkanı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu krizi sonrasında, referandum çağrısını yineledi

"Milletim başkanlık istemiyorsa, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok; onu da öper başımıza koyarız"

17 Şubat 2016 18:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasa ile birlikte başkanlık sisteminin de hayata geçeceğini belirterek "Öyleyse haydi millete gidelim, 'Millet bu kararı versin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda vali yardımcıları ve kaymakamlara hitap eden Erdoğan, CHP’li milletvekillerine seslenerek, “Siz Atatürkçü değil miydiniz? Atatürkçü olduğunuza göre, Gazi Mustafa Kemal ne diyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Öyleyse haydi millete gidelim” diye konuştu.

Erdoğan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni Türkiye'nin inşası çerçevesinde yeni anayasamızı da çıkartacağız. Başkanlık sistemi de inşallah bu şekilde hayata geçecektir. Benim milletim başkanlık sistemini istemiyorsa, bizim milletimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur, onu da öper başımıza koyarız. Olay bu kadar basittir.

Ey Parlamento'daki saygın üyeler, değerli arkadaşlarım, gelin bir karar alın. Deyin ki 'Biz millete gideceğiz'. Millete gidin. Bakın bakalım millet size ne diyor. Hazırlayın, sunun millete. Millet 'evet' diyorsa, egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Siz Atatürkçü değil miydiniz? Atatürkçü olduğunuza göre, Gazi Mustafa Kemal ne diyor? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Öyleyse haydi millete gidelim, 'Millet bu kararı versin' diyelim. Milletin verdiği karara da uyalım.

(Anayasa Mutabakat Komisyonu'na ilişkin gelişmeler) İpe un sermek denir buna. Bunların iş yapmak, iş üretmek diye bir derdi yok. Bu sadece ülkeyi kilitlemektir. Bunlardan bir şey çıkmaz. Öyle veya böyle ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan parlamentonun diğer üyeleri kesinlikle bu işe kararlı bir şekilde yürürlerse masadan çekilenlere de 'hayırlı olsun' demekten başka söyleyecekleri bir şey yok."

 

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