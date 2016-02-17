Erdoğan: Masadan kalkanlara hayırlı olsun, kalanlar anayasa çalışmalarını sürdürmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin masadan kalkmasıyla dağılan Anayasa Komisyonu’na ilişkin, “Darbe ile yapılan yasaların değiştirilmesi bahanesiyle masadan kalkılmaz. Masadan kalkanlara hayırlı olsun demekten başka seçenek yok. Masada kalanlar bu işi kararlı bir şekilde sürdürmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kaymakamlarla ikinci toplantısını gerçekleştiren Erdoğan, Anaysa Komisyonu’na ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. “Ben başbakanlığım zamanında bunları böyle gördüm. Bunların iş yapmak gibi bir derdi yok” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darbeyle yapılan o anayasadaki yasaların tümünün değiştirilmesi, ancak onlar değişecek ki anayasa çalışmasına başlayalım. Nereden bakarsan bak 2000-2500 madde, bunların hepsi 2-3 yıl alır. Sonra anayasaya başlanacak. Böyle bir mantık olur mu, böyle bir yaklaşım tarzı olur mu? Ben başbakanlığım zamanında bunları böyle gördüm. Bunların iş yapmak gibi bir derdi yok. Bunların derdi ipe un sermek. Öyle ya da böyle, aklıselimin galip geleceğini düşünüyorum. Masadan kalkanlara hayırlı olsun demekten başka seçenek yok. Masada kalanlar bu işi kararlı bir şekilde sürdürmelidir. Yazık olur, milletimize de yazık olur.

Eyy parlamentodaki saygın üyeler, gelin bir karar alın, deyin ki biz millete gideceğiz. Millete gidin, bakın bakalım millet size ne diyor. Hazırlayın, sunun millete. Millet evet diyorsa, egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Siz Atatürkçü değil miydiniz? Haydi, millete gidelim, millet bu kararı versin diyelim, karara da uyalım. Bunun başka çıkış yolu olmaz. Bu parlamentoya saygısızlıktır.”