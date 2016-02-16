CHP, masayı terk etti; TBMM'de yeni anayasa ümidi tükendi

CHP, önerilen başkanlık sistemi nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan kalktı. Komisyon 3. toplantısında son buldu. CHP, Anayasanın ilk 4 maddesinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Böyle kırmızı çizgilerle başlanmaz” diyerek komisyonu dağıttığı belirtildi. CNN Türk'te canlı yayına bağlanan HDP'li Garo Paylan da "Meclis Başkanı masayı dağıttı" diye konuştu. Toplantıların sona ermesinden sonra konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Masayı Meclis Başkanı değil, CHP dağıttı" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Bu, masadan kalktı oturdu meselesi değil. Öncelikli bu masanın verimli olması için elimizden geleni yaptık. 6 ay sonra bozulacağını bile bile oyun oynamanın alemi yok" dedi. Tezcan, “Sayın Meclis Başkanı bugün son olarak ‘sona ermiştir’ dedi ve rafa kalktı komisyon. Samimi olarak parlamenter demokrasi ekseninde yargı bağımsızlığını sağlayacak bir anayasa çalışmasında veya 60 maddeyi gelin birlikte geçirelim noktasında bizim desteğimiz devam edecek. Bu işin başkanlık faaliyetine dönüştürülmesine izin vermeyiz" dedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün yaptığı toplantının 5. saatinde CHP’nin anayasadaki ilk 4 dört madde ve parlamenter sistem talebi nedeniyle dağıldı. CHP, bu kırmızı çizgilerini asla dokundurtmayacağını söyleyince Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Böyle kırmızı çizgilerle başlanmaz” diyerek masayı dağıttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Meclis Başkanı komisyonda çalışma yapılmayacağını ilan etti. Bir mutabakat yoksa 24. dönemdeki mutabakata varılan 60 maddeyi yargı ile hükümleri dahil ederek çıkaralım.

Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim, biraz önce basın toplantısı yaptık. Şimdi, mesele şudur, masada kalmak, kalkmak değildir. Süreç başladığından itibaren genel başkanımız TBMM’ye yazdığı mektupta net bir şekilde ifade etmiştir. Davutoğlu, Genel Başkanı ziyateri sırasında genel başkanımız anayasa darbe hukukunun parçasısıdır, eş zamanlı çalışma yürütmeliyiz diye ayrıntılı bir açıklama yapmıştı. Bizim çalışmamız var haklısınız dedi. Bu komisyonun oluşması ön mutabakat üzerine olmuştu. Genel Başkanımız bu mektuba cevaben yazdığı mektupta 3 hususu vurguladı. Türkiye’yi darbe hukukundan arındırma çalışması yapması gerekir, kurucu iradeden vazgeçmeyiz, ilk dört maddeydi bunlar, hukukun üstünlüğüne dayalı bir anayasa yaparız dedi.

Bu üç şartla görevlendirildik ve çalışmalara başladık. Başından itibaren bunu vurguladık ve dedik ki 24. dönemdeki uzlaşma komisyonu bakalım nerede tıkanmış? Tıkandığı yer belli, başkanlık rejimiyle ilgili öneri geldiği için, yürütme yargı bölümlerinde ciddi uzlaşmazlık getirildi. Masaya otururken 6 ay sonra “Ya bu mesele yine önümüze gelecekse zaman kaybetmeyelim” dedik.





HPD'li Sancar: Olay CHP'nin çekilmesi değil



IMC TV'ye konuşan HDP'li Komisyon Üyesi Mithat Sancar ise "Olay CHP'nin çekilmesi, terk etmesi değil. Usûl kurallarında anlaşma sağlanamadı ve Meclis Başkanı bu komisyonun çalışmalarının bittiğini söyledi" dedi.