Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP'li Aldan: Türkiye’de darbe mi oldu yeni bir Anayasa yapılsın

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dün 5 saate yaklaşan ikinci toplantısında HDP, ‘AKP ile MHP’yi, CHP ‘AKP ile HDP’yi birbirine yakın bulurken CHP’li Süha Aldan, "Türkiye’de darbe mi oldu yeni bir Anayasa yapılsın” dedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun TBMM’nin ek binasında yaptığı 5 saate yaklaşan toplantısında dört siyasi parti birbirinin nabzını tuttu. Her parti sözcüsünün durdukları yeri ve pozisyonunu anlattığı toplantıda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’in yüksek perdeden konuşma yapması üzerine, “Kendinizi hala Meclis Başkanı sanıyorsunuz. Siz de benim gibi bir milletvekilisiniz” diye eleştirdi. Paylan, kırmızı çizgilerle masaya oturmanın doğru olmadığını söyledi. Cenevre Komisyonu, yol temizliği düzenlemeleri, evrensel kurallara dayalı bir Anayasa çerçevesi çizildi. CHP’nin ‘darbe yasaları'ndan kurtulma önerisine HDP tarafı destek verdi. Garo Paylan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışırken eş zamanlı olarak bu yasalarla ilgili bir çalışma yürütülebileceğini ifade etti. HDP’li Mithat Sancar’ın kararların alınması konusunda "Biz şimdi oy birliğinden yanayız. Süreç içinde üçte ikiye olabilir” deyince AKP, CHP ve MHP kanadına tam anlamıyla sürpriz oldu. T24’e konuşan Sancar, bunun ‘yol temizliği’ gibi demokratik Anayasa konusunda yol alınması gibi koşullara bağlı olduğunu komisyonda söylediğini ifade etti.

CHP’li Aldan: ilk 4 madde general maddesi değil

Toplantıda AKP’nin başkanlık önerisine tavrını açık eden parti CHP oldu. Muğla Milletvekili Süha Aldan, anayasaların birinin ‘kırılma’ diğerinin ‘evrilme’ modeli olduğunu anlattı ve “Türkiye’de darbe mi oldu yeni bir Anayasa yapılsın” dedi. Bu çalışmanın kapsamlı bir Anayasa değişikliği olabileceğini söyleyen CHP’li Aldan, “ilk 4 madde general maddesi değildir” dedi. Başkanlık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını da dikkat çeken Aldan, “Asıl önemli olan ‘bireysel’ taleplerle mi burada oturuyor. Eğer onun gölgesinde oturuyorsak burada oturmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

MHP’li Öztürk: Anayasal milletin ihtiyacı için yapılır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de toplantıda anayasaların birey ihtiyaçlara göre değil milletin ihtiyaçlarının karşılamak için yapıldığını söyledi ve “İhtirasları aklının önünde giden insanları için anayasa yapılmıyor” dedi. MHP’de Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmeyeceğine ilişkin hassasiyetine dikkat çekti ve çalışma süresi için en az bir yıllık süre öngördüklerini ifade etti.

İşte 2. toplantının şifreleri:

- Komisyonun ismi, süresi belli değil. CHP Komisyonu adının ‘Darbe Hukukundan Arındırma' komisyonu olması noktasında ısrarını sürdürüyor. Ancak, TBMM Başkanlığı resmi açıklamalarını ‘Mutabakat Komisyonu’ olarak yapıyor.

- AKP, MHP ve HDP konuya yeni Anayasa yapımı olarak yaklaşıyor. CHP, kapsamlı bir değişiklik olarak görüyor.

- MHP ve HDP’nin başkanlık sistemi konusunda ikinci toplantıda da keskin hatlarla karşı çıkmadıkları gözleniyor. HDP, ‘AKP ile MHP’yi, CHP ‘AKP ile HDP’yi birbirine yakın buluyor.

- MHP sözcülerinin ifadelerinde ‘kırmızı çizgi’ yerine ‘hassasiyet’ kelimesini kullanması da dikkat yor