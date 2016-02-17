HDP'li Paylan: CHP kırmızı çizgilerini ortaya koydu, masayı TBMM Başkanı devirdi

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun dağılmasıyla ilgili konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP'nin sert bir şekilde kırmızı çizgilerini ortaya koyduğunu ifade ederek "Bunu net bir şekilde söylemek isterim ki masayı TBMM Başkanı devirdi. 'Yarın istişare edelim' diyebilirdi. Demedi" dedi.

"Biz devam etmesini istiyorduk." diyen Paylan, şöyle devam etti:

"Çünkü siyaset alanı son derece daraldı ve fikirler tartışılmıyor, kutuplaşma had safhada. En azından burada konuşulabiliyor olduğunu göstermek gerekiyordu topluma. İkincisi, AKP'nin önerisini ifşa etmek istiyorduk; nasıl bir başkanlık modeli öneriyorlar. Bizim önerimizi de toplumda tartışmak istiyorduk. ancak maalesef olmadı."

CHP, önerilen başkanlık sistemi nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan kalktı.Komisyon 3. toplantısında son buldu. CHP, Anayasanın ilk 4 maddesinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın "Böyle kırmızı çizgilerle başlanmaz” diyerek komisyonu dağıttığı öne sürülmüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Bu, masadan kalktı oturdu meselesi değil. Öncelikli bu masanın verimli olması için elimizden geleni yaptık. 6 ay sonra bozulacağını bile bile oyun oynamanın alemi yok" dedi. Tezcan, “Sayın Meclis Başkanı bugün son olarak ‘sona ermiştir’ dedi ve rafa kalktı komisyon. Samimi olarak parlamenter demokrasi ekseninde yargı bağımsızlığını sağlayacak bir anayasa çalışmasında veya 60 maddeyi gelin birlikte geçirelim noktasında bizim desteğimiz devam edecek. Bu işin başkanlık faaliyetine dönüştürülmesine izin vermeyiz" dedi.

Toplantıların sona ermesinden sonra konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Masayı Meclis Başkanı değil, CHP dağıttı" demişti.