Hükümet Sözcüsü: Komisyonu CHP sabote etti; MHP ve HDP'yle devam etmeye hazırız

Anayasa Uzlaşma Komsiyonu’nun 3. toplantısında CHP’li üyelerin anayasanın ilk 4 maddesi konusunda değişiklik sağlanamayacağını söylemesi üzerine toplantılar sonra erdi. HDP ve MHP'yle çalışmaları yürütmeye hazır olduklarını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik “Komisyonu CHP sabote etti" dedi. Çelik, "Parti genel başkanımız bu tartışmayı açmayı hiç açmaya gerek yokken yeni dönemde yeni anayasanın ilk gündem maddesi olması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Çelik’in Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dağılması üzerine yaptığı açıklamadan satırbaşları şöyle:

Bizim sistem değişikliği bağlamında tartışlamlarımızı bile bu tartışmaların ilk döneminde rejim değişikliği havasına sokmaya çalıştılar. Türkiye defalarca anayasa değişikliği yapmıştır ama 12 Eylül anayasasından kurtulamamıştır.

Parti genel başkanımız bu tartışmayı açmayı hiç açmaya gerek yokken yeni dönemde yeni anayasanın ilk gündem maddesi olması gerektiğini ifade etti. Gelenek olarak da siyasi partileri ziyaret etti. Konuyu gündemine aldı.

Birincisi darbe hukukunun temizlenmesi konusunda AKP’nin iradesi vardır. Çalışma, tüm mevzuatımızdandarbe hukukunun temizlenmesi içindir. Çalışmayı yürüten arkadaşlarımızı ziyaret ederek ortak çalışma için bilgilendireceğini söyeldi. Darbe hukukunun temizleneceği konusunda zaten çalışmamız var. Anayasa yapma sürecinin yapımı demek 12 Eylül anayasanın ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacak.

Bu Meclis’in yeni anayasa yapamayacağı bir saldırıdır. TBMM mesaisinin her günü, isterse son günü olsun, istediği anda yeni anayasa yapma iradesine sahiptir. Milletten yetki almaktadaır. Başka hiçbir odağı dikkate almaz. Anayasayı yenileme değil, yepyeni bir irade yapma iradesiyle hareket edebilir.

Komisyon çalışmaları, iki temel şey yapması gerekiyor. Bir tanesi anayasa yapım sürecini yürütmek ve taslağı hazırlamak. Çalışmalarını sürdürecek ve milletin iradesiyle paylaşacaktı toplumda. Birçok STK çalışma yapmaya başladılar, yeni anayasa süreci başlmaış oldu. Siyasi tarihimizde çoğu kez gördüğümüz gibi milletin talebiyle başlayan siyasi partilerin yürütmek durumunda olduğu süreç siyasi hayatımızın defalarca gördüğümüz gibi yine CHP tarafından sabote edilmiştir. Parlamenter sistem ne kadar meşruysa başkanlık sistemi de o kadar meşrudur.

Biz dedik ki burada gelin bunu tartışalım ve bu tartışmayı şöyle yürütelim, acaba kimin önerisi kuvvetler ayrılığını güçlendirecek şekilde halkın önüne çıkacak, kim bu ülkede bu ülkede daha çok devlet toplum ilişkisini ortaya koyacak, özgürlüklerin daha çok artması için anayasayı bir referans sistemi olarak kurgulayacak.

Şimdi tartışmaktan bile kaçan bir parti, çağdaş normlarda bir anayasa sistemini savunmayan bir parti, başkanlık sistemi masaya getirildiği için masadan kalkıyorum diyor. AKP bugün Meclis’te çoğunluğu olan partidir. Anayasa hukuku içinde meşru bir sistemi söylemektedir. CHP’nin son kararı kendisini verdiğini zannetmektir bu.

AKP’nin hangi teklifi getireceğine kendileri karar vermek istiyorlar. Milletin faydasına olacak bir tartışma sabote edilmiştir. Ana muhalefet partileri iktidarın alternatifi olarak görülürler. Masada olmayacağım demek, otoriter bir tavırdır.

Diyorlar ki 3 maddede karar değişmez. Zaten bu konularda tartışma yok ki. Bu değerleri başının üstünde taşıyan bir kadrodur AKP. Bütün bunların masada devirmek, özgürlükçü bir sistemin tartışılmasını söylemek yanlış bir tutumdur.

Bir komplonun parçası olmak istemiyor, 6 ay sonra başkanlık tartışmasının parçası olmak istemiyoruz diyorlar. Nasılsa toplumu AKP ikna edecektir diyorlar bunu söylerken. Siz, vatandaşa konuşacaksınız, vatandaşı ikna etmeye çalışacaksınız. Vatandaşlarımıza buradan AKP’nin Anayasa yapma iradesinin ilk günkü kadar güçlü olduğunu ifade ediyoruz. MYK’mız, yeni anayasa yapma konusundaki irademizi toplumla paylaşılmasına karar vermiştir.

Sayın Meclis Başkanımız, bu sürecin şeffaf yürütülmesi konusunda hassastı. O sebeple hiç polemiğe gerek yok, son birkaç hafatdır, bugünkü toplantıda konuşmaların tutunaklarının açıklanmasını talep ediyoruz.

MHP ve HDP'yle çalışmaları yürütmeye hazırız. Anayasa komisyondaki diğer partiler çalışmaya devam etmek istiyorsa hazırız

