T24 LogoT24 Logo
Spor

Kız arkadaşını öldüren Oscar Pistorius'a 6 yıl hapis cezası

Pistorius mahkemedeki ifadesinde kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu

06 Temmuz 2016 14:43

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten yargılanan paralimpik atlet Oscar Pistorius'un aldığı ceza belli oldu. Pistorius'a mahkeme 6 yıl hapis cezası verdi.

Kız arkadaşını 14 Şubat 2013’te Pretoria’daki evinde öldüren Pistorius mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek banyo kapısından içeri ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu.

Olayın ardından 5 yıl hapse mahkûm olan Pistorius, 20 Ekim 2015’te cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmıştı.

Fakat Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, “kasıtsız adam öldürme”den yargılanıp mahkûm olan ampute atletin suçunu “cinayet”e çevirerek yeniden yargılama sürecini başlatmıştı.

ETİKETLER

Reeva Steenkampparalimpik atletOscar Pistoriushapis cezası

İlgili Haberler

Pistorius davası temyize gidiyor

Savcılık, Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius’a verilen 5 yıllık hapis cezasına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Pistorius yeniden yargılanacak

Kız arkadaşını öldürmekten yargılanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius’un davasında mahkeme iddia makamının temyiz başvurusunu kabul etti.

Ampute atlet Pistorius serbest bırakıldı

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten 5 yıl hapis cezası alan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, kalan cezasını ev hapsinde geçirmek üzere tahliye edildi.

Pistorius'un kamu hizmeti başladı

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, tahliye edilmesinin koşullarından biri olan kamu hizmetine başladı.

Oscar Pistorius tekrar hâkim karşısına çıkacak, hapis cezasına çarptırılabilir

Güney Afrika Temyiz Mahkemesi, paralimpik koşucu Oscar Pistorius'un sevgilisini kasıtlı olarak öldürdüğüne hükmetti

Pistorius kefaletle serbest

2013 yılında kız arkadaşını öldüren ve geçen hafta cinayetten hüküm giyen Güney Afrikalı ampute atlet kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 16 Nisan’da yapılacak.

Ampute atlet Pistorius cinayet davasında protezsiz yürüdü

Pistorius, sevgilisini öldürmekten yargılanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24