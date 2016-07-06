Kız arkadaşını öldüren Oscar Pistorius'a 6 yıl hapis cezası

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten yargılanan paralimpik atlet Oscar Pistorius'un aldığı ceza belli oldu. Pistorius'a mahkeme 6 yıl hapis cezası verdi.

Kız arkadaşını 14 Şubat 2013’te Pretoria’daki evinde öldüren Pistorius mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek banyo kapısından içeri ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu.

Olayın ardından 5 yıl hapse mahkûm olan Pistorius, 20 Ekim 2015’te cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmıştı.

Fakat Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, “kasıtsız adam öldürme”den yargılanıp mahkûm olan ampute atletin suçunu “cinayet”e çevirerek yeniden yargılama sürecini başlatmıştı.