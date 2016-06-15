Ampute atlet Pistorius cinayet davasında protezsiz yürüdü

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, sevgilisini öldürmekten suçlu bulunduğu davanın bugünkü duruşmasında, savunması kapsamında protezlerini çıkararak yürüdü.

Pistorius kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te silahla öldürmüştü.

Olay yaşandığı sırada Pistorius'un protezleri takılı değildi.

Avukatı Barry Roux, atletin bu durumdayken zorlandığını ve kendisini daha çok savunma ihtiyacı hissettiğini iddia etti.

Roux "Olay yaşandığında saat sabaha karşı 3'tü, karanlıktı, Oscar'ın protezleri takılı değildi. Dengesini sağlayabilmesi çok zordu ve kendisini savunması mümkün değildi. Kaygı ve korkuya kapılmıştı" dedi.

Ardından Pistorius'tan protezleri olmadığında ne kadar zor yürüdüğünü yargıça göstermesi için protezlerini çıkarıp mahkeme salonunda yürümesini istedi.

29 yaşındaki Pistorius olay gecesi eve hırsız girdiğini zannettiğini ve sevgilisini hırsız sanarak silahı ateşlediğini söylemişti.

29 yaşındaki manken, realite şov yıldızı ve hukuk fakültesi mezunu Reeva Steenkamp, tuvaletteyken başına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitirmişti.

Güney Afrika mahkemesi 2014'teki duruşmada Pistorius'un önceden planlayarak değil, "taksirle" ölüme sebebiyet verdiğine karar verilmişti.

Güney Afrika'da "kusurlu cinayet" olarak ifade edilen bu suç, öldürme niyeti olmaksızın, ihmal sonucu işlenen cinayet anlamına geliyor ve 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Ancak avukatları, Pistorius'un hapiste geçirdiği zamanı da hesaba katarak ve hafifletici sebepler göstererek cezayı indirmeye çalışıyor.

Pistorius 2012 Londra Olimpiyatları'nda engelsiz sporcularla yarışan ilk çifte ampute sporcu olarak olimpiyat tarihine geçmişti.

Doğuştan yürüme engelli olan Oscar Pistorius, kemiksiz bacaklarla dünyaya gelmiş ve bacakları 11 aylıkken diz altından kesilmişti.