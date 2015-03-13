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Dünya
Deutsche Welle

Pistorius yeniden yargılanacak

Kız arkadaşını öldürmekten yargılanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius’un davasında mahkeme iddia makamının temyiz başvurusunu kabul etti.

13 Mart 2015 13:18


Yargıç Thokozile Masipa Johannesburg'da yaptığı açıklamada avukatların temyiz başvurusuna yaptığı itirazın gerekçelerinin yeterli olmadığını açıkladı.

Ünlü atlet yaklaşık 6 ay önce taksirle cinayetten 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık Pistorius'un cinayetten hüküm giymesi gerektiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Oscar Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından dört el ateş ederek öldürmüştü. Pistorius kız arkadaşını öldürme niyeti taşımadığını, kapının arkasında bulunan şahsın bir hırsız olduğunu zannettiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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