Pistorius yeniden yargılanacak



Yargıç Thokozile Masipa Johannesburg'da yaptığı açıklamada avukatların temyiz başvurusuna yaptığı itirazın gerekçelerinin yeterli olmadığını açıkladı.

Ünlü atlet yaklaşık 6 ay önce taksirle cinayetten 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık Pistorius'un cinayetten hüküm giymesi gerektiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Oscar Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından dört el ateş ederek öldürmüştü. Pistorius kız arkadaşını öldürme niyeti taşımadığını, kapının arkasında bulunan şahsın bir hırsız olduğunu zannettiğini söylemişti.