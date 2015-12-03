Oscar Pistorius tekrar hâkim karşısına çıkacak, hapis cezasına çarptırılabilir

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen ve sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı sporcu Oscar Pistorius’un temyiz davasında karar çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yargı başkenti Bloemfontein’deki Yargıtay Ceza Dairesi, Pistorius’un cinayetten yargılanmasına karar verdi. Buna göre ünlü sporcunun 15 yıl hapis cezası alma olasılığı bulunuyor.

Başyargıç Lex Mpati’nin başkanlığında Nonkosi Mhlantla, Eric Leach, Steven Majiedt ve Elizabeth Baartman’den oluşan beş kişilik yargıç heyetiyle yürütülen temyiz davasında kararın gerekçelerini açıklayan yargıç Eric Leach, ünlü sporcunun "Dikkatsizlik sonucu adam öldürmekten" yargılanmasını hukukun yanlış uygulanması olarak değerlendirdi.

İhmal sonucu öldürme cezasının yanlış uygulandığına dikkati çeken Leach, balistik incelemenin açıkça Pistorius’un tuvalette birinin olduğunu bildiğine kanıt olduğunu, hatta kendisini saklayacak kadar alanın bile olmadığını söyledi.

"Silah kullanmada iyi eğitilmiş biri"

Oscar Pistorius’un kırılganlığı konusunda da yargıç şunları söyledi: "Pistorius, silah kullanmada çok iyi eğitilmiş birisidir. Kapıya dört el ateş etmesine rağmen, bu tavrını açıklayan makul bir neden gösterememiştir. Kapının ardındaki kişinin ölebileceğinin öngörüldüğünden asla şüphem yoktur."