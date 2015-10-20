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Dünya
Deutsche Welle

Ampute atlet Pistorius serbest bırakıldı

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten 5 yıl hapis cezası alan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, kalan cezasını ev hapsinde geçirmek üzere tahliye edildi.

20 Ekim 2015 13:04


Pretoria'daki "Kgosi Mampuru II" Cezaevi yetkilileri, Oscar Pistorius'un tahliye edildiğini, gözetim altında kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Güney Afrika'da hapis cezasının altıda biri tamamlandıktan sonra cezayı ev hapsine çevirmek mümkün olabiliyor.

Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldürdü

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Savcılık, 29 yaşındaki Steenkamp'ın bir kavganın ardından vurulduğunu iddia ederken, Pistorius ise eve hırsız girdiğini zannederek silahı ateşlediğini söylemişti.

Olimpiyatlar'da rekor kırdı

28 yaşındaki Pistorius geçen yıl taksirle ölüme sebebiyet vermekten 5 yıllık hapis cezasına mahkûm olmuş, ağustos ayında cezasının geri kalanını ev hapsinde geçirmesi kararlaştırılmıştı.

Genetik bir hastalık nedeniyle çocukken her iki bacağı da diz altından ampute edilen Pistorius, karbondan yapılma yüksek teknoloji ürünü protezleri ile Paralimpik Oyunlar'da kırdığı rekorla dünyaca tanınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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