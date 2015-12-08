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Spor
Deutsche Welle

Pistorius kefaletle serbest

2013 yılında kız arkadaşını öldüren ve geçen hafta cinayetten hüküm giyen Güney Afrikalı ampute atlet kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma 16 Nisan’da yapılacak.

08 Aralık 2015 14:58


Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, kefaletle serbest bırakıldı. Geçen perşembe günü temyiz mahkemesinde cinayetten hüküm giyen Pistorius'un ev hapsi ise devam edecek.

Pistorius'un avukatı cinayet hükmü karşısında Anayasa Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Salı günü Pretoria Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmada yargıç Aubrey Ledwaba, duruşmanın 16 Nisan 2016 tarihine ertelendiğini ve Pistorius'un 640 euroluk kefalet karşılığı serbest bırakıldığını açıkladı.

Yargıç Ledwaba Pistorius'un ev hapsinde kalmaya devam edeceğini, ancak soruşturma memurunun izniyle ve elektronik gözlem altında evinden dışarı çıkabileceğini kaydetti.

Daha önce taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan Pistorius, temyiz mahkemesinde daha ağır bir ceza gerektiren ‘cinayet işlemek' suçundan hüküm giymişti. Ceza henüz açıklanmadı.

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Savcılık, 29 yaşındaki Steenkamp’ın bir kavganın ardından vurulduğunu iddia ederken, Pistorius ise eve hırsız girdiğini zannederek silahı ateşlediğini savunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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