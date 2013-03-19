Kışanak: Toplum barış istiyor

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki miting alanında düzenlenen Nevruz kutlamasında, Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için diyalog ve müzakerelerin başladığını anımsatarak, yeni süreçte herkese önemli görevler düştüğünü söyledi.

Konuşmasında üçüncü heyetin İmralı'ya gittiğini hatırlatan Kışanak, 21 Mart Perşembe günü Diyarbakır'da yapılması planlanan Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin hazırladığı yol haritasını paylaşacaklarını belirtti.

Kışanak, çözüm sürecinde devlete ve parlamentoya da büyük görev düştüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

''Tüm Ortadoğu halklarına barış getirecek bir hamledir. 21. yüzyılı barış yüz yılı yapacak bir hamledir. Bu hamleye doğru doğru yaklaşsınlar, adım atsınlar, çözümün önündeki engelleri kaldırsınlar. Parlamento bir an önce, vakit geçirmeden barış konusunda bir karar almalı, gerekli çalışma komisyonlarını kurmalıdır. Bu konuda halkın iradesini temsil eden parlamentonun tarihi bir sorumluluğu var. Türkiye'de bir avuç ırkçı ve kandan medet uman dışında, toplumun çok büyük kesimi barış ve çözüm istiyor. O zaman halkın iradesini temsil ediyorsa parlamento da halkın bu arzusuna uygun komisyonları kurmalı ve çalışmaları başlatmalıdır.''

Kışanak, konuşmasının ardından ve BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ile platformda güvercin uçurdu.

Etkinlikte sahne alan bazı müzik grupları da Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirdi.