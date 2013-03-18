3. heyet İmralı'ya ne zaman gidecek?

Abdullah Öcalan ile görüşecek üçüncü BDP heyeti içerisinde yer alan Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın bugün sabah saatlerinde İmralı’ya gitmesi bekleniyor.

Avrupa, Kandil ve BDP’ye gönderilen mektupların yanıtlarının İmralı’ya ulaşmasının ardından 21 Mart’ta açıklanacak dört maddelik kalıcı ateşkes ve demokratik çözüm çağrısı öncesi üçüncü BDP heyeti Öcalan’la biraraya gelecek.

Üçüncü heyetle yapacağı görüşme, Öcalan’ın Avrupa ve Kandil’den gelen yanıtlara ilişkin yapacağı değerlendirmeler açısından büyük önem arz ediyor.



AKP: BDP hassas davranacak



Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'ya görüşmeyle ilgili konuşan hükümet kaynakları, gelinen aşamada, isim konusunun önemli bir sorun olmadığını belirtiyor.

Kaynaklar, bu konuda, İmralı’da 23 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen Öcalan ile BDP Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın görüşmesine ait tutanakların sızdırılmasının, BDP tarafından kaynaklandığının teyit edilmesinin önemine vurgu yapıyor.

AKP çevreleri, artık BDP’nin daha dikkatli bir isim değerlendirmesi yaptığını tahmin ettiklerini söyleyerek, “Olumsuzlukların faturasını önlemek için hassas davranacaklardır” yorumunda bulunuyor.



Hava muhalefeti olursa heyet yarın gidecek



BDP, 28 Şubat günü, tutanakların Milliyet gazetesinde yayımlanmasında iki Parti Meclisi (PM) üyesi ve basın bürosunda çalışan bir kişinin etkili olduğunu savunsa da, hükümet, sızdırmanın Ada’ya giden ikinci heyetteki bir vekilden kaynaklandığı kanısında.

Ancak, BDP’nin sızıntının kaynağını açıklamasından dolayı hükümetin bu konuda üstelemeyeceği de vurgulanıyor. Bu arada Öcalan’ın ateşkes çağrısında bulunması beklenen 21 Mart tarihinden önce gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan görüşmenin, şiddetli bir hava muhalefeti olması halinde ise yarın gerçekleşmesi öngörülüyor.