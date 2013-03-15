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Öcalan'ın Nevruz'da okunmasını istediği mektup MİT'te mi?

Öcalan'ın bir sayfalık ön yazıyı da Leyla Zana'nın okumasını istediği belirtildi

15 Mart 2013 13:11

PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisini bırakmasının ardından, Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Nevruz'da yapacağı çağrıya ilişkin mektubun MİT'e ulaştığı öne sürüldü.

Yeni Şafak gazetesinde Murat Aksoy'un haberine göre, mektupta, Öcalan'ın 21 Mart'ın önemine dikkat çekerek "PKK'nın eylemsizlik ilanı" ve "PKK unsurlarının sınır dışına çekilmesi" konusunda çağrısı olduğu öğrenildi.

23 Şubat'ta İmralı'ya giden ikinci BDP heyetinden önce Öcalan'ın yazdığı mektuplar, güvenlik birimleri aracılığıyla BDP, Kandil ve Avrupa'ya ulaştırıldı.

Öcalan'ın tartışılmak üzere paylaştığı taslak mektuplara cevaplar aynı kanallar üzerinden geçen hafta İmralı'ya ulaştırıldı.

Öcalan, Avrupa ve Kandil'in cevabına, devlet yetkileri ile de yaptığı görüşmeler sonrası, son halini verdi.

Öcalan'ın MİT'e ulaşan son mektubuna bir sayfalık ön yazı koyduğu, PKK'nın 21 Mart'taki Nevruz'da silah bırakılması ve mevsim koşullarına bağlı olarak da sınır dışına çekilme çağrısı yaptığı öğrenildi.

Öcalan'ın bir sayfalık ön yazıyı da Leyla Zana'nın okumasını istediği belirtildi.

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