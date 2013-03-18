3. heyet Mudanya'dan İmralı'ya gitti

Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı adasına giden üçüncü BDP heyeti, kendilerini Ataköy Marina'da bekleyen habercileri atlatarak Mudanya'dan adaya hareket etti.

Abdullah Öcalan’la ‘çözüm süreci’ görüşmelerini sürdürmek üzere İmralı’ya giden üçüncü heyet Mudanya’dan yola çıktı.

Haberciler bugün gideceği daha önceden kesinleşen heyet için, daha önceki heyetlerin gittiği Ataköy’deki limanda beklerken, 3. heyetteki üç BDP’li Mudanya’dan hareket ederek İmralı’ya gitti.

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, Abdullah Öcalan ile görüşecek üçüncü heyette; BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra ikinci heyette de yer alan, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

Öcalan’ın, üçüncü heyet ile yapacağı görüşmede “çatışmazlık ve PKK’lı grupların Türkiye dışına çıkışı” çağrılarına da yer verdiği öne sürülen Kürt sorununun çözümüne ilişkin “Yeni Yol Haritası” metnini BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki heyete teslim edileceği iddia ediliyor.

Söz konusu metnin ise 21 Mart tarihinde Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları sırasında okunması bekleniyor.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Öcalan’la 23 Şubat'ta bir görüşme gerçekleştirmiş, Öcalan'ın kaleme aldığı ve BDP, Avrupa ile KCK'ye yönelik mektupları muhataplarına iletmişti.

Üçüncü heyet bu mektuplara verilen yanıtları götürmek ve Öcalan'ın yanıtlardan sonra yapacağı açıklamayı almak için adaya gitti.