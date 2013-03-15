İzmir Nevruz kutlamalarında çözüm alan değişikliğinde

BDP İzmir İl Başkanlığı, 17 Mart Pazar günü Konak'ta yapmak istedikleri Nevruz kutlamalarında aynı gün oynanacak olan Göztepe-Karşıyaka maçı ile çakışması üzerine değişikliğe gitti. Kutlama olanını Buca Akıncılar'daki top sahasında yapmaya karar veren BDP İzmir İl Başkanı Fuat Mikailoğlu, “Gündoğdu Meydanı'nda kutlamayı istememizin nedeni, Nevruz’u İzmirlileştirmekti. Ancak çözüm sürecinde tıkayıcı olmamak, yaşanacak provokasyonların önüne geçmek için bu yıl da Nevruz’u, Buca'da kutlayacağız” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Göztepe ile Karşıyaka futbol takımları arasında 17 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbiye kilitlenen İzmir'de, aynı gün, BDP İzmir İl Başkanlığı'nın, nevruz kutlamasını, Gündoğdu Meydanı'nda yapmak istemesi krize neden olmuştu. Her iki takımın taraftarları, nevruz kutlamasına engel olacaklarını sosyal medyada paylaşırken, bugün, BDP İzmir İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklama, rahat nefes alınmasını sağladı. İl Eş Başkanı Fuat Mikailoğlu, "Gündoğdu Meydanı'nda kutlamayı istememizin nedeni, nevruzu İzmirlileştirmekti. Ayrıca, Ege'nin sesi olup çözüm sürecinde barışa katkı sağlamaktı. Ancak çözüm sürecinde Kürtler olarak tıkayıcı olmamak, yaşanacak provokasyonların önüne geçmek için bu yılda nevruzu, Buca'da kutlayacağız. Tüm grupları bu sürece katkı sağlamaya davet ediyoruz" diye konuştu. Nevruz kutlamalarının saat 11.00'de başlayacağı belirtildi.



Valiliğe 700 dilekçe

Bu arada, pazar günü, “Nevruz adı altında, ‘Apo'ya özgürlük, Kürtlere statü’ mitingi yapılacağını” öne sürerek Karşıyaka Çarşısı'nda imza toplayan Latife Hanım Grubu üyeleri, yazılı bir açıklama yaptı. Grup üyeleri, imza toplamak için kurdukları masanın Vali'nin talimatıyla polis tarafından kaldırıldığını, ancak yine de topladıkları 700 imzayı Valiliğe sunduklarını dile getirdi.