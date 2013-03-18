Öcalan: Silah meselesini bir can daha kaybetmeden çözmek istiyorum

Abdullah Öcalan’la görüşmek için üçüncü bir heyet, bu sabah saatlerinde İmralı’ya gitti.

Heyette BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan yer aldı.

Basın mensuplarını şaşırtarak Mudanya'dan İmralı'ya giden BDP heyeti, dönüşte Ataköy Marina'da basın mensuplarının karşısına geçti.

Heyet adına açıklama yapan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi bir çağrı yapacağını söylediğini anlattı.

Demirtaş, Öcalan'ın "tüm Türkiye toplumu ve basın mensuplarına selam ve saygılarını ilettiğini" belirterek sözlerine başladı.

Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın mesajını şu sözlerle aktardı:

"Mevcut çözüm süreci olumlu anlamda ilerleyerek devam ediyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Çabalarımız da bunun içindir. Bu amaca hizmet edecek çerçevede 21 Mart Nevruz kutlamasında bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır. Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Silah meselesini de hızla ve zaman kaybetmeden, bir tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum.Bütün bunların pratikleşmesi için yüce bir iradeyi temsil eden parlamentonun ve siyasi partilerin sunacağı desteği çok değerli buluyorum.Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki parlamento da aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adıma daha detaylı bir şekilde bilgilendirebilmeyi umuyor; herkese bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum."

'Süreçte neler oldu?'

İmralı’ya ilk ziyareti DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve BDP Mardin Milletvekili Ayla Akat Ata gerçekleştirmişti.

Adaya giden ikinci heyette ise BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan yer almıştı.

BDP, ikinci heyet için Selahattin Demirtaş'ın adını önermiş, ancak Adalet Bakanlığı izin vermemişti.

Abdullah Öcalan, ikinci ziyarette BDP, Kandil ve örgütün Avrupa kanadına üç mektup yazmıştı. Mektuplar, adreslerine ulaştırılmıştı.

Bu ziyaretin ardından görüşmelere ait tutanakların basına sızması tartışmalara yol açmıştı.

Tutanakların sızmasına yol açtığı belirlenen BDP Parti Meclis üyeleri Rauf Kocaman ve Resul Baykara görevlerinden istifa etmişti. Partinin basın bürosunda çalışan Ali Özgüç’ün işine de son verilmişti.

PKK, elinde tuttuğu 6’sı asker 8 kamu görevlisini de geçen hafta serbest bırakmıştı.