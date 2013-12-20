Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Çete sensin, çete reisi sensin



Rüşvet ve yolsuzlukluk operasyonu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın 'bize niye haber vermediler' eleştiririsine yönelik olarak 'Niye haber verilecek sana? Sana haber verilmesi suç' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Sanayi Kongresi'nde konuşuyor. Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili hükümeti suçlayarak Başbakan hakkında "Çete sensin, çete reisi sensin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"14 aydır benim haber olmadı diyor, niye haber verilecek sana? Sana haber verilmesi suç. Bana haber verin ben önlem alayım. 'Bana haber vermeyeni çete reisi ilan ederim' diyor. Çete sensin, çete reisi sensin. Bilgi verirlerse soruşturma açılması lazım.

Deniz Feneri olayında önceden haber verdiler, bu soruşturma konusu oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Demokrasinin olmadığı yerlerde totaliter rejimler vardır, orada da böyle şeyler olur.

Yolsuzlukları kapatmak için uğraşıyorlar. Devlet içinde çete var diyorlar, emniyet müdürlerini değiştiriyorlar. Peki hırsızın hiç suçu yok mu? Bakanları koltuklarında, çocukları gözaltında. Devletin imkanlarını kullanarak üstünü kapatmaya çalışıyorlar.

Sizin vergilerinizin hortumlanmasına izin vermeyin. 'Benim çocuğum neden işsiz' diyorsanız 'Benim ücretim neden düşük' diyorsanız, sebebi devletin hazinesinin hortumlanmasıdır.

Sen o bakanları neden hala orada tutuyorsun? Tutuyorsan, sen de o yolsuzluğu bir parçasısın. Türkiye'nin temiz siyasete temiz topluma ihtiyacı var.

Bir bakan oğluna telefonda 'Sakın ha dikkatli konuş' diyorsa bunun altında bir şey vardır. Japonya'da bir şehirde saat su akmayınca belediye başkanı istifa ediyor. Bizde bakan çocukları gözaltına alınıyor, hala koltuklarındalar. Yüzsüzlüğün bu kadarına pes diyorum. Ar damarı çatlamış birisi halkın yüzüne bakmaktan korkmaz. O koltuklar onları babalarının malı değil"