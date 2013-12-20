Yolsuzluk operasyonunda 50 kişi Adliye'ye sevk edildi

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 8 kişi tutuklandı. Bu sabah erken saatlerde aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile işadamı Ali Ağaoğlu'nun da bulunduğu 50 kişi adliyeye sevk edildi.

17 Aralık Operasyonu'nda emniyetteki sorguları tamamlanan aralarında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu 27 kişilik grup ile aralarında işadamı Ali Ağaoğlu'nun da bulunduğu 23 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürülecek.

Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlardan aralarında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun da yer aldığı 27 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.