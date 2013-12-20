Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı!

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Adliye'ye sevk edilen 9 kişiden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Akşam saatlerinde 1 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Böylelikle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen kişi sayısı 8'e yükseldi. Bu kişilerden 7'si gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak mahkemeye sevk edilen Hasan Yılmaz da sabaha karşı tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 7 kişinin, sorgu işlemi sona erdi.



Mahkeme, gözaltında tutulan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sebahattin Demir, Kader Demir, Mustafa Bayhan, Yene Çavdar, Selim Velioğlu, Ümit İsa Döğer ve İmren Özbey'in, "rüşvet için anlaşmak suretiyle rüşvet almak ve vermek" suçlarından, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tespit edilmesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden savcılığa getirilen Hasan Yılmaz adlı bir kişi de mahkemeye sevk edildiği ve sorgusu yapıldıktan sonra tutuklandı.

8 kişi mahkemeye sevk edilmişti

"17 Aralık" operasyonunda gözaltına alınanlar arasında bulunan bir kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam 21.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İki kişi serbest bırakılmıştı

Serbest bırakılan şüphelilerin Kamuran S. ve Servet E. olduğu öğrenildi. Söz konusu şüphelilerin sorgusunu Savcı Celal Kara'nın yaptığı öğrenildi. Salıverilen şüphelilerin avukatı Dağıstan Sincar, Emniyet'te sorguları süren şüphelilerin yarın Adliye'ye sevkedilmelerini beklediğini kaydetti.