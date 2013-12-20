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Bakan Şimşek: Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şu anda bir soruşturma var, yargıya intikal etmiş bir konu var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da peşin hükümlü olmak doğru değil

20 Aralık 2013 00:01

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında "Kim yolsuzluk yaparsa, mutlaka cezasını görmeli. Hem Allah belasını versin hem de... Öbür dünyaya kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2012 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri sırasında söz alan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Eğitim ve Gençlik Hizmet Vakfı'na herhangi bir irtifak tesisinde bulunulmadığını, Hazine'den de bir satış gerçekleşmediğini bildirdi. 
Sayıştay'ın denetim yaptığını, vergi uzlaşmalarını da denetlediğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: 
"Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapıldı, diye bir şeyi tamamen, hiçbir denetime, kurala, usule tabi değil diye burada sunmak, bunu yolsuzluklarla ilişkilendirmek, son derece yanlıştır. Kim yolsuzluk yaparsa, mutlaka cezasını görmeli. Allah belasını versin hem de... Öbür dünyaya kalmaması lazım. Burada hukukun sonuna kadar üstüne gitmesi lazım. Kim yanlış yaparsa, kim olursa olsun, ismi, cismi,kim olursa olsun... Düne kadar deniliyordu ki 'hükümet var, her şeyi kontrol ediyor...' İşte gördük, polisler, savcılarımız çalışıyor. İddiaların tutarlı olması lazım." 
 

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