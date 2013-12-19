Cemil Çiçek: Bakanlarla ilgili şu anda gelen bir fezleke yok

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'te milletvekillerine ait 995 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu belirterek, "Bakanlarla ilgili şu anda gelen bir fezleke yok" dedi.

Bugün sabah saatlerinde ise önce Adalat Bakanlığı ardından da Cemil Çiçek, yaptıkları açıklamalarla, dört bakan için henüz bir fezleke olmadığını ifade etti.

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen İçişleri Bakanı Muammer Güler , Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan , Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında fezlekeler hazırlandığı ve dün gece Adalet Bakanlığı'na gönderilerek UYAP’a yüklendiği iddia edildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yıl münasebetiyle yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına Çankaya Köşkü’nde verdiği öğle yemeğinin" sorulması üzerine Çiçek, "Normal, yılbaşı öncesi yapılan yemekli toplantıdır. Çoğunluğu yargı mensunu olduğuna göre, yargının sorunları ile ilgili orada herkes bir değerlendirme yaptı ama Köşk açıklama yapmadan benim yapmam saygısızlık olur, uygun olmaz. Yargının konuları görüşüldü. Kiminin yasası var, kiminin bina işi var, vesaire..." dedi.

Cemil Çiçek, "Gündemde kabine değişikliği ve operasyon var" sözleri üzerine, "İkisi de benim dışımda" diye konuştu.

'Maşallah, dosyaları okumuş gibi açıklamalar yapıyorsunuz'

"Operasyon buraya da gelebilir mi, fezlekeden bahsediliyor?" sorusuna Çiçek, "Geldiği zaman gelmiş olur ama bunu zaten sizinkiler biliyor. Ben gece on iki, bir haberlerini dinliyorum, maşallah zaten dosyaları okumuş gibi açıklamalar yapılıyor. Ben de oradan biliyorum" yanıtını verdi.

Çiçek, "Bakanlarla ilgili fezleke geldi mi?" sorusunu yanıtlarken, "Bütün fezlekeler Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı üzerinden gelir. Bunların bir yazışma genelgesi var, doğrudan Meclis'e..." dedi.

"Bu kadar çabuk gelir mi?" sorusuna Çiçek, "Gelir niye gelmesin ki, tutmak için ne sebep var" karşılığını verdi. Çiçek, şöyle konuştu:

'Yarın, öbür gün ne olur, bilemiyorum''

"Şu an itibariyle gelen fezleke yok ama yarın, öbür gün ne olur bilmiyorum. Çünkü dosyanın içeriğini bilmiyorum, zaten bilmemem gerekiyor. Türkiye'deki yanlışlık burada. Bir taraftan 'hazırlık soruşturması gizlidir' diyoruz ama gizli soruşturma ile ilgili aleni cevaplar isteniyor. Neyi biliyorum ki ne söyleyeceğim? Üstelik de bilmemem gerekiyor, doğrusunu isterseniz. Kanun böyle söylüyor, evrensel hukuk kuralı böyle söylüyor. Soruşturma gizlidir, bilmesi gerekenlerin dışında hiç kimse bilgi sahibi olmayacak. Bilmesi gerekenlerin içinde de ben yokum, sizler var mısınız onu bilmiyorum.

Şu an Meclis'te 991 dosya var komisyonda, 4 tane de başkanlığa gelmiş trafikle ilgili, toplamda 995 Meclis Başkanlığı'na gelmiş fezleke var, inceliyoruz. 995'in tamamı Başbakanlık, bakanlık üzerinden Meclis Başkanlığı'na geldi, usul böyle. Ne böyle gelen bir şey var ne de doğrudan gelen bir şey var, bunu söyleyeyim de."

Çiçek, "Doğrudan gelme ihtimali olabilir mi?" sorusuna yanıt verirken, "İhtimal üzerinde niye durayım, gelen hiçbir şey yok ki, öyle de yok böyle de yok" diye konuştu.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı, AKP Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin, "Böyle bir operasyondan bakanın haberinin olmaması normal mi?" sorusuna, "Ben böyle bir şey yaşamadım, o yüzden bilmiyorum" yanıtını verdi.