T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cemil Çiçek: Bakanlarla ilgili şu anda gelen bir fezleke yok

Cemil Çiçek, yolsuzluğa karıştıkları iddia edilen dört bakan hakkında henüz bir fezleke gönderilmediğini söyledi

19 Aralık 2013 18:41

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'te milletvekillerine ait 995 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu belirterek, "Bakanlarla ilgili şu anda gelen bir fezleke yok" dedi.
Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında fezlekeler hazırlandığı ve dün gece Adalet Bakanlığı'na gönderilerek UYAP’a yüklendiği iddia edildi.
Bugün sabah saatlerinde ise önce Adalat Bakanlığı ardından da Cemil Çiçek, yaptıkları açıklamalarla, dört bakan için henüz bir fezleke olmadığını ifade etti.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yıl münasebetiyle yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına Çankaya Köşkü’nde verdiği öğle yemeğinin" sorulması üzerine Çiçek, "Normal, yılbaşı öncesi yapılan yemekli toplantıdır. Çoğunluğu yargı mensunu olduğuna göre, yargının sorunları ile ilgili orada herkes bir değerlendirme yaptı ama Köşk açıklama yapmadan benim yapmam saygısızlık olur, uygun olmaz. Yargının konuları görüşüldü. Kiminin yasası var, kiminin bina işi var, vesaire..." dedi.
Cemil Çiçek, "Gündemde kabine değişikliği ve operasyon var" sözleri üzerine, "İkisi de benim dışımda" diye konuştu.
 

'Maşallah, dosyaları okumuş gibi açıklamalar yapıyorsunuz'

 
"Operasyon buraya da gelebilir mi, fezlekeden bahsediliyor?" sorusuna Çiçek, "Geldiği zaman gelmiş olur ama bunu zaten sizinkiler biliyor. Ben gece on iki, bir haberlerini dinliyorum, maşallah zaten dosyaları okumuş gibi açıklamalar yapılıyor. Ben de oradan biliyorum" yanıtını verdi.
Çiçek, "Bakanlarla ilgili fezleke geldi mi?" sorusunu yanıtlarken, "Bütün fezlekeler Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı üzerinden gelir. Bunların bir yazışma genelgesi var, doğrudan Meclis'e..." dedi. 
"Bu kadar çabuk gelir mi?" sorusuna Çiçek, "Gelir niye gelmesin ki, tutmak için ne sebep var" karşılığını verdi. Çiçek, şöyle konuştu:
 

'Yarın, öbür gün ne olur, bilemiyorum''

 
"Şu an itibariyle gelen fezleke yok ama yarın, öbür gün ne olur bilmiyorum. Çünkü dosyanın içeriğini bilmiyorum, zaten bilmemem gerekiyor. Türkiye'deki yanlışlık burada. Bir taraftan 'hazırlık soruşturması gizlidir' diyoruz ama gizli soruşturma ile ilgili aleni cevaplar isteniyor. Neyi biliyorum ki ne söyleyeceğim? Üstelik de bilmemem gerekiyor, doğrusunu isterseniz. Kanun böyle söylüyor, evrensel hukuk kuralı böyle söylüyor. Soruşturma gizlidir, bilmesi gerekenlerin dışında hiç kimse bilgi sahibi olmayacak. Bilmesi gerekenlerin içinde de ben yokum, sizler var mısınız onu bilmiyorum.
Şu an Meclis'te 991 dosya var komisyonda, 4 tane de başkanlığa gelmiş trafikle ilgili, toplamda 995 Meclis Başkanlığı'na gelmiş fezleke var, inceliyoruz. 995'in tamamı Başbakanlık, bakanlık üzerinden Meclis Başkanlığı'na geldi, usul böyle. Ne böyle gelen bir şey var ne de doğrudan gelen bir şey var, bunu söyleyeyim de."
Çiçek, "Doğrudan gelme ihtimali olabilir mi?" sorusuna yanıt verirken, "İhtimal üzerinde niye durayım, gelen hiçbir şey yok ki, öyle de yok böyle de yok" diye konuştu.
Öte yandan eski İçişleri Bakanı, AKP Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin, "Böyle bir operasyondan bakanın haberinin olmaması normal mi?" sorusuna, "Ben böyle bir şey yaşamadım, o yüzden bilmiyorum" yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

fezlekeyolsuzlukbakanbağışgülerçağlayanbayraktar

İlgili Haberler

'Dört bakan için dokunulmazlık fezlekesi Ankara'da!'

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında dört bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddia edildi

Bakan B teknik takibe takıldı iddiası: Dikkatli ol oğlum dinleniyoruz

Yolsuzluk operasyonunda teknik takibe takılan görüşmede Bakan B. oğlunu dinleme konusunda uyarıyor. Diğer bir görüşmede ise Bakan C. rüşvet olarak giden takım elbiseyi beğendiğini söylüyor

'Dört bakan hakkındaki fezleke UYAP'a yüklendi' iddiası

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerin UYAP'a yüklendiği iddia edildi

Abdülkadir Selvi: Bakanlar istifalarını Başbakan'a sözlü olarak iletti

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Ankara kulislerinde üç bakanın istifasını sözlü olarak Erdoğan'a ilettiğini yazdı

Adalet Bakanlığı'ndan fezleke açıklaması

Adalet Bakanlığı: Elimize adı geçen bakanlarla ilgili ulaşmış bir fezleke yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24