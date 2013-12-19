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Adalet Bakanlığı'ndan fezleke açıklaması

Adalet Bakanlığı: Elimize adı geçen bakanlarla ilgili ulaşmış bir fezleke yok

19 Aralık 2013 12:49

Adalet Bakanlığı'ndan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 4 bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve fezlekelerin UYAP’a yüklendiği iddialarının asılsız olduğu açıklaması geldi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla devam eden 17 Aralık Operasyonu kapsamında 4 bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği ileri sürüldü.

Ntvmsnbc'de yer alan habere görei Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çıkan haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

Dosya numarası verilerek yayınlanan haberlere ilişkin bakanlık, "Elimize adı geçen bakanlarla ilgili ulaşmış bir fezleke yok" şeklinde yanıt verdi.

 

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