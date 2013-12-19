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'Dört bakan hakkındaki fezleke UYAP'a yüklendi' iddiası

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerin UYAP'a yüklendiği iddia edildi

19 Aralık 2013 12:24

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen dört bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin dün gece UYAP’a yüklendiği iddia edildi.

Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adı geçen İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkındaki fezlekeler, Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemine yüklendi.

İlgili bakanlar hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talebini içeren fezlekelerin Adalet Bakanlığı'ndan sonraki durağı Başbakanlık. Soruşturmaya dair AKP'nin tavrını somutlaştıracak bu aşamada, Başbakanlık'ın fezlekeleri Meclis Başkanlığı'na sevk edip etmemesi kritik önem arz ediyor. Başbakanlık'ın Meclis Başkanlığı'na sevki ardından TBMM'de bakanların dokunulmazlıkları kaldırılırsa haklarına dava açılabilecek.           

 

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