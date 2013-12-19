Bakan çocukları nezaretten amir odasına alındı iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren şüpheliler, operasyonu yürüten şube müdürlerinin görevden alınmasının ardından emniyet amirlerinin odasına alındığı iddia edidi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu B.Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu S.K.Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu A.O.Bayraktar ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki geceyi nezarethanede geçirdi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, operasyonu yürüten şube müdürlerinin görevden alınmaları üzerine söz konusu isimler, nezarethanelerden alınarak emniyet amirlerinin odalarına konuldu. Midesinden rahatsız olduğu öğrenilen İran kökenli Azeri Reza Zerrab’a ise nezarethanede diyet yemekleri verildi.