Egemen Bağış'tan yolsuzluk tweeti

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gündeme gelen iddialarda adı geçen AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Yolsuzlukla mücadeleye de, siyaset mühendisliği, itibar suikastları ve ekonomiyi çökertme girişimlerini engellemeye de sonuna kadar devam" dedi.

Bağış'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu:

Hükümeti sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması dosyasına AB Bakanı Egemen Bağış bağlantılı fiziki takip görüntüleri ile telefon dinlemesi kayıtları da girdi. Dosyada ayakkabı ve çikolata kutuları içinde teslimat yapıldığı öne sürülüyor.