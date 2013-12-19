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Egemen Bağış ve Rıza Sarraf aynı karede

Türkiye 'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda isminin geçtiği iddia edilen Bakan Egemen Bağış, Twitter'daki sessizliğini bozdu

19 Aralık 2013 15:13

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Twitter hesabında İbn-i Sina'nın "Kişi kendini bildikten sonra, onu bilmeyenlerin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur" sözünü takipçileriyle paylaştı.

Türkiye 'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda isminin geçtiği iddia edilen Bakan Egemen Bağış, Twitter'daki sessizliğini bozdu. İbn-i Sina'nın sözünü takipçeleriyle paylaşan Bağış, yolsuzluk iddialarını reddetti.

Öte yandan "17 Aralık" operasyonunda gözaltına alınan RızaSarraf ile soruşturmada hakkında iddialar bulunan Bakan Egemen Bağış, Üsküdar'daki bir pastanenin açılışına katılmıştı. Açılış sırasında fotoğraf karelerine yansıyan ikilinin aynı masada oturduğu görülüyor.

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