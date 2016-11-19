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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin korumaları ByLock'tan açığa alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin korumaları “ByLock”tan açığa alındı

19 Kasım 2016 20:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın koruma polislerinden biri olan İ.Ü. ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koruma ekibinde yer alan M.A. ‘FETÖ’ mensuplarının şifreli haberleşmeleri için kullanıldığı belirtilen haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla açığa alındı.

 

Son listede isimleri çıktı

 

İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 bin 801 polisi açığa almıştı. Yapılan soruşturmanın ardından bu polislerden 3 bin 181’i göreve iade edilmişti. Görevlerine iade edilen bu polislerden 2 bin 200’ünün, FETÖ’nün deşifre edilen haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenince yeniden açığa alındılar.

 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin koruması da var

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda açığa alınan polisler arasında siyasi liderlerin koruması olan 2 polis memurunun da bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın koruması İ.Ü. ile Bahçeli’nin koruma ekibinde yer alan M.A.’nın, ByLock kullandıkları, deşifre edilen listede isimlerinin yer aldığı bildirildi.

 

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