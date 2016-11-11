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ByLock kullandığı öne sürülen 14 akademisyene tutuklama talebi

Marmara Üniversitesi'nde görevli 23 akademisyen hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı

11 Kasım 2016 17:31

Marmara Üniversitesi'nde ByLock kullandığı öne sürülen 14 akademisyen Gülen cemaatine üye olmaktan tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakîmliğine sevk edildi. 

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla ByLock kullandığı tespit edilen 40 akademisyen hakkında 3 Kasım'da gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 akademisyen gözaltına alındı. 3 akademisyenin başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. 23 akademisyen ise adreslerinde bulunamamıştı.

 

14 akademisyene 'FETÖ'den tutuklama talebi

 

Emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın, ByLock kullandığı tespit edilen 14 şüpheliyi FETÖ üyeliğinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sevk etti.

 

23 akademisyen hakkında yakalama kararı

 

Adreslerinde bulanamayan 23 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebine üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Marmara Üniversitesi'nde görevli, ByLock kullandığı tespit edilen 40 akademisyen hakkında, 3 Kasım'da gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 akademisyen gözaltına alınmıştı.

 

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