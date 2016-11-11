Savcılık: 215 bin kişinin kullandığı ByLock'ta 17 milyon mesaj çözüldü!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede toplam 215 bin kişinin “ByLock” kullandığının tespit edildiği, MİT’in 18 milyon mesaj içeriğinin 17 milyonunu çözdüğü ve KPSS’de 3 bin 700 şüpheliden 700’ü de ByLock kullandığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, 'FETÖ' kriptolu haberleşme programı olarak kullandığı öne sürülen “ByLock”u kullananlara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, cep telefonlarında bu programın yüklü olduğu kişilerin 'FETÖ’ye üyeliği konusunda kesin bir kabul oluştuğu belirtildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede örgütün casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize bir terör örgütü olduğuna vurgu yapılırken 'FETÖ' mensuplarının kullandığı “ByLock”un örgüte üyelikte referans gibi kabul edildiği kaydedildi.

"Yanlışlıkla indirilemez"

Programın tamamen gizlilik amacıyla kullanıldığı, hata marjının yüzde 1 olduğu, yanlışlıkla telefona veya bilgisayara indirilip kullanmanın mümkün olmadığı, özel bir sunucudan sadece örgüt mensupları tarafından indirilip kullanıldığına dair bilgilerin yer aldığı iddianamede, ByLock’un TÜBİTAK çalışan örgüt mensubu mühendislerce 24 Aralık 2014’ten sonra “Turkuaz” isimli bir yazılımla güncellenerek örgütün kullanımına uygun hale getirildiği, doğrudan erişimin engellendiği programın kriptolu haberleşme programı olarak kullanıldığı, kullanıcıların rumuz aldığı ve programı kullanabilmek için karşılıklı onay koduna ihtiyaç duyulduğu, karşılıklı onay verilmeden görüşmenin gerçekleşmediği gibi detaylara da yer verildi.

215 bin kullanıcı

İddianamede, şimdiye kadar yapılan tespitlerde toplam 215 bin kişinin “ByLock” kullandığının belirlendiği, MİT tarafından yapılan çalışmalarda toplam 18 milyon mesaj içeriğinin 17 milyonunun çözüldüğü, 3,5 milyon e-posta içeriğinden 2,5 milyonunun çözümlendiği, 2010 KPSSsoruşturmasında 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3 bin 227 şüpheliden 700’ünün aktif şekilde “ByLock” kullandığı tespitleri de yer aldı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Fatih S. ve Okan M. hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.