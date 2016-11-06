MİT'te yapılanma; ByLock'u çözen isim dış istihbaratın başına geçti

İstihbaratta yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun hükmünde kararname çalışması devam ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni döneme hazırlık açısından önemli adımlar attı. Edinilen bilgilere göre, dış istihbarat ile özel operasyon birimleri birbirinden ayrıldı. ByLock'u deşifre eden teknik istihbarattan sorumlu müsteşar yardımcılığı (TİMY) görevinde bulunan isim, dış istihbaratın başına geçti.

Habrtürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, MİT’te cuma günü yapılan yeni atamalar ve iç yapılanmanın detayları şöyle:

6 müsteşar yardımcısı

Müsteşar yardımcılarının sayısı 4’ten 6’ya yükseltildi, buralara iki yeni isim atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan göreve geldiğinde 1 müsteşar yardımcısı görev yapıyordu, zaman içinde 4’e yükselmişti; şimdi 6 oldu. Bu, teşkilatta uzman kadrolarla görev yapma açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Dış-özel operasyon

Dış istihbaratla özel operasyon birimleri birbirinden ayrıldı. 'FETÖ’nün ByLock uygulamasını deşifre eden teknik istihbarattan sorumlu müsteşar yardımcılığı (TİMY) görevinde bulunan isim, dış istihbaratın başına geçti.

Özel operasyonlar

Mevcut müsteşar yardımcılıklarından biri, özel operasyonlardan sorumlu müsteşar yardımcılılığı seviyesine çıkarıldı. Bunda, Suriye ve Irak’ta yaşanan sıcak gelişmelerin büyük etkisi oldu. Hükümetin açıkladığı ve uygulamaya geçirdiği tehditlere karşı, “savunma değil taarruz konsepti” bu yapılanmayı zorunlu kıldı. Daha önce, dış istihbarat ve özel operasyonlar birimini yöneten isim, artık müsteşar yardımcısı olarak özel operasyonları yönetecek.

Koordinasyon birimi

Yavuz Çelik, yeni kurulan koordinasyondan sorumlu müsteşar yardımcılığına getirildi. Burası Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) ve Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi’nin (MİKM) bağlı olduğu birim. Bu adım, 15 Temmuz’da istihbarat birimleri arasında ortaya çıkan koordinasyon eksikliğini gidermeye dönük atıldı. Çelik, teşkilat içindeki 'FETÖ' temizliğinde ve MİT Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen isimlerden. Daha önce Başbakanlık Personel Başkanlığı’nda görev yaptığı için kurumlar arası koordinasyonla görevlendirildi.

TİMY Çelik'e emanet

Teknik istihbarattan sorumlu müsteşar yardımcılığına getirilen Cemalettin Çelik, TİB tasfiye olduktan sonra Ulaştırma Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapmıştı. Eski TİB Başkanı olan Çelik, teşkilata dönerek TİMY’nin başına geçti.

Koordinasyon ve stratejik hamle

MİT’teki yapılanma; 15 Temmuz’da tespit edilen eksikleri giderme, hataları düzeltme, kurumlar arasındaki koordinasyonu artırma ve teşkilatı daha aktif hale getirmek için hayata geçirildi. 2014’teki kanun değişikliği ile MİT’e özel operasyon yapma yetkisi verilmişti. Kurulan özel operasyon birimi, bölgedeki sıcak gelişmelerle birlikte dışa dönük olarak müsteşar yardımcılığı seviyesine yükseltildi. İç istihbaratla ilgili bir değişiklik olmadı, teknik istihbarat kapasitesi yükseltildi.