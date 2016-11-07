Kılıçdaroğlu: ByLock'çu 4 bakanın ismini zamanı gelince açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis toplantısında gündemi masaya yatırdı. HDP’liler gibi CHP’li vekillerin de davalarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu “Biz sokağa çıkmayacağız. Mücadele edeceğiz. Bedel ödemek gerekiyorsa öderiz” dedi. CHP lideri, 'FETÖ'nün gizli yazışma programı olduğu iddia edilen ByLock kullanan 4 AKP'li bakanın ismini ise önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Bu dört bakan ve 60’a yakın ByLock’çu vekil ile ilgili önerge vereceğiz ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın Kulis haberi şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını yaşanan son olaylar, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının ve HDP milletvekillerinin tutuklanması üzerine olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu'nun hem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) hem de Parti Meclisi (PM) toplantısında, 'FETÖ'nün haberleşme sistemi olan ByLock kullanan dört bakanın ismini zamanı gelince kamuoyuna açıklayacağını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, AKP'nin muhalefeti sine-i millet demeye, Meclis'in dışına çıkmaya zorladığını ifade ederek “Bu oyuna gelmeyeceğiz ve Meclis'i sahipsiz bırakmayacağız. Bakanlar bile direkt sarayla muhatap. Başbakan'ın karar alma yetkisi yok. FETÖ'cü AKP'li vekiller de yargılanmalı” dediği ifade edildi.

"Sokağa çıkmayacağız"

Kılıçdaroğlu'nun HDP'liler gibi CHP'li vekillerin de davaları olduğunu hatırlatıp, “Biz sokağa çıkmayacağız. Mücadele edeceğiz. Bedel ödemek gerekiyorsa öderiz. Halka direnme hakkını anlatacağız” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Sonuç bildirgesi bugün açıklanacak

CHP PM, bugün toplantının sonuç bildirisini hazırlayacak. Son şeklini vermesi için Kılıçdaroğlu'na sunulan bildiri taslağında darbeye karşı demokratik direniş vurgusu yapıldı. Cumhuriyet yazarları, OHAL mağdurları ve seçilmişlerin tutukluluğunun sona ermesi için halkın direnme hakkının olduğu ve bu direnişin CHP öncülüğünde yürütüleceği vurgulandı.

Cumhuriyet'ten İklim öngel'in kulis haberi şöyle:

Direnme hakkının halka anlatılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Binali Bey’den de CHP’ye oy vermesini isteyeceğiz. AKP’ye oy veren herkesten oy isteyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, darbe girişimine ilişkin olarak da “Siyasi ayağın ortaya çıkması için uğraşalım. Dört ByLock’çu Bakan var, açıklamalarını istiyoruz. Açıklamazlarsa biz zamanı gelince bunları açıklayacağız. Bu dört bakan ve 60’a yakın ByLock’çu vekil ile ilgili önerge vereceğiz ve dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz. Meclis’teki bütçe görüşmelerinde net bilgilerle yükleneceğiz. AKP’liler bile tüm eleştirilere doğru demeli” diye konuştu.

PM, bugün toplantının sonuç bildirisini hazırlayacak. Son şeklini vermesi için Kılıçdaroğlu’na sunulan bildiri taslağında gazetemiz yazarları, OHAL mağdurları ve seçilmişlerin tutukluğunun sona ermesi için halkın direme hakkının olduğu ve bu direnişin CHP öncülüğünde yürütüleceği vurgulandı. Vekillerin tutuklanmasının demokrasi açısından çok sakıncalı olduğu vurgulanan taslakta, darbeye karşı demokratik direniş vurgusu yapıldı.

Yıldırım memleketinden yanıt verdi

Bir dizi açılış programına katılmak üzere memleketi Erzincan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da seslenerek, “Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur” dedi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun ‘Demokrasiye sahip çıkın’ söylemine Erzincan'dan cevap vererek, “Sayın Kılçdaroğlu diyor ki; ‘demokrasiye sahip çıkın.’ Ey Kılıçdaroğlu, demokrasiye elbette sahip çıkacağız, birlikte sahip çıkacağız. Demokrasiye sahip çıkmak teröre sahip çıkmamakla olur. Biz gece rüyasında görüp sabah meydanlarda üfürenlerden değiliz. Biz milletin gönlüne tahtlar kurarak 10 yıldır ülkeye birbirinden güzel eserler kazandırdık. Biz mazotu ucuzlatalım derken siyaseti ucuzlatanlardan olmadık” diye konuştu.