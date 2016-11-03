Hürriyet yazarı: AKP'li vekile göre ByLock'u sadece FETÖ'cüler kullanmıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Darbe komisyonunun AKP’li başkanvekili ve Manisa milletvekili Selçuk Özdağ'ın "Bu listelerin hepsi Fetullahçı değil. Neden? Bu bir sistem, buraya girenler var. Öğrendim mesela masonlar Türkiye’de ByLock kullanıyorlarmış" dediğini aktardı. Yılmaz, komisyonun 27 Ekim 2016 tarihli toplantısında Özdağ'ın sözlerinin devamının "Bir de bu sistemi kullananlar gizli olarak –affedersiniz, beni bağışlayın– kendi arasında ticari bir işte bunu kullanıyor, sevgilisi var, bunu kullanıyor, şifreler kendi aralarında veya illegal örgütler bunları kullanıyorlar. Böyle, bunlarla ilgili de dikkat edelim. Ha, getirelim ama bunları" olduğunu ifade etti.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Arkadaşımız İsmail Saymaz'ın, Fetullahçı çetenin kendi arasında haberleşmek için kullandığı ByLock'un sahibi David Keynes ile konuşarak yaptığı haber, yandaş basında "FETÖ propagandası" denilerek trollenmişti, hatırlarsınız.

Saymaz ile konuşan Keynes, ByLock’un Gülen cemaatinin haberleşme aracına dönüştüğünü, bunu kullanmanın örgüt üyeliğinin delili olduğunu söylüyor, ayrıca kullananların yüzde 90’ının FETÖ’cü olduğunu anlatıyordu.Yandaş medyadaki tiplere göre, mülakatta Keynes’in yüzde 10’u dışlaması, bazı Fetullahçıların kendilerini kurtarmalarına hizmet edecekti.

Hayatları boyunca bir tek gün bile gazetecilik yapmak gibi bir dertleri olmadığı için her haberin altında bir “buzağı” aramaları elbette normal.

Onun için bugün okuduğunu anlayabilecek yandaş medya mensupları (ki bazıları okuduklarını bile anlamaktan aciz tipler) ile siz değerli okuyucularımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Fetullahçı darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyonun bir toplantısına davet etmek istiyorum. Toplantı geçmişte kaldığı için ziyaretimizi resmi tutanaklar üzerinden yapacağız.

Toplantı tarihi: 27 Ekim 2016.

Komisyon toplantı tutanaklarının 18. sayfasının sonundaki kayıtlara göre CHP’li Sezgin Tanrıkulu, ByLock kullanıcıları ile ilgili listenin de komisyona getirtilmesini istiyor. Şimdi tutanakların 19. sayfasına geçiyoruz ve okumaya başlıyoruz.

Komisyonun AKP’li başkanvekili ve Manisa milletvekili Selçuk Özdağ konuşuyor:

“Değerli arkadaşlar, gerek Eagle ile ilgili gerekse de Coco’yla veyahut da ByLock ile ilgili isteyelim listeleri ama siz hukukçusunuz Sezgin Bey, Zeynel Bey de hukukçu, bizim arkadaşlar arasında Zekeriya Bey de hukukçu, şöyle bir konu var: Bu darbe girişiminden sonra MİT ve Emniyet bir çalışma yapıyor. ‘Türkiye’de Eagle kullananlar, Türkiye’de ByLock kullananlar ve de Coco kullananlar’ diyerek, bu listeler çıkıyor. Bu listelerin hepsi Fetullahçı değil. Neden? Bu bir sistem, buraya girenler var. Öğrendim mesela masonlar Türkiye’de ByLock kullanıyorlarmış. Bir emekli büyükelçi gözaltına alınıyor, savcı soruyor –Gelsin diyorum bakın, özellikle baştan da söylüyorum, madem ki şüyuu vukuundan beterdir dedik, alalım ama böyle endişeler olduğunu da düşünelim– ‘Söyleyin bakalım, örgütün neresindesiniz?’, ‘Ne örgütü savcı bey’, ‘İşte cemaatin neresindesin kardeşim, dershanelerin, okulların, yurtların, darbenin?’, ‘Ben masonum, 72 yaşındayım, biz masonlar üç senedir ByLock ile haberleşiriz’ diyor. Bir de bu sistemi kullananlar gizli olarak –affedersiniz, beni bağışlayın– kendi arasında ticari bir işte bunu kullanıyor, sevgilisi var, bunu kullanıyor, şifreler kendi aralarında veya illegal örgütler bunları kullanıyorlar. Böyle, bunlarla ilgili de dikkat edelim. Ha, getirelim ama bunları...”

Komisyondaki konuşmalar bu minval üzerine sürüp gidiyor. Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın komisyondaki bu konuşmasına bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 27 Ekim tarihli oturum tutanaklarının 19. sayfasında:

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.tutanaklar?pKomKod=1021&pDonem=26&pYasamaYili=2

Bizzat AKP’li Komisyon Başkanvekili’nin sözlerine bakılırsa bu sistemi kullananlar yalnızca Fetullahçılardan ibaret değil.

Başkanvekili’nin özellikle komisyondaki “hukukçuların varlığına” dikkat çekmesinin nedeni bu.

Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın bu konuşmasını okuyunca yandaş trollerin İsmail Saymaz’ın Hürriyet’teki haberine saldırmalarının bir tek nedeni kalıyor: Hürriyet’e ve Doğan Grubu’na saldırmak.