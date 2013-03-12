Kılıçdaroğlu: Uludere'de 34 yurttaşımızı bilerek öldürdüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uludere'de 34 yurttaşımızı bilerek ve isteyerek öldürdüler. Devlet, AKP olayı kapatmaya çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından satır başları şöyle:

"Uludere'de 34 yurttaşımızı bilerek ve isteyerek öldürdüler. O ailelerin acılarını anlamamız gerekiyor. Devlet, AKP olayı kapatmaya çalışıyor. Katır sırtında 3-5 kuruş kazanamak için kaçağa gidiyorlar. Siyasal devletin görevi insanlara kaçağa gitmeyecek imkanları sağlamaktır.

Bu olayların incelenmesi için komisyon kuruldu. Demokrasi adına utanç duyulacak bir tablo. Bir komisyon başkanı hazırlanan raporu nasıl olur da önce "alın, okuyun" der sonra da ellerinden zorla alır.

Siz değil miydiniz "Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmayacağız" diyen. 34 kişinin annesine hesap vermek zorundasınız. Devletin varlığı meşru zeminde olur. Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz. Gayrımeşru bir sürece sokuyorsunuz soruşturmayı. Sonuna kadar takip edeceğiz. Adalet kavramı kişiden kişiye değişmez.

CHP gerçekleri bugün ayrıntılarıyla gündeme getiriyor. Diğer partilerden ses seda yok.

Biz en az 7-8 kere faili meçhuller araştırılsın diye önerge verdik. Tamamı AKP oylarıyla reddedildi.

Para verdik sesini kes diyorlar, bu insanlara hakarettir."