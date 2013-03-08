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Uludere köylülerinden tepki: Komisyon raporu kendi iradesiyle hazırlamadı

Meclis Uludere İnceleme Alt Komisyonu 34 köylünün öldürüldüğü olayla ilgili raporu kabul etti. Ortasu köylüleri bu duruma tepki gösterdi

08 Mart 2013 14:40

'Uludere' komisyonunun raporuna, hava operasyonunda yakınlarını yitiren Ortasu köylülerinden tepki geldi. Köylüler, "Komisyon raporu kendi iradesiyle hazırlamadı" dedi.

28 Aralık 2011 tarihinde F-16 savaş uçaklarının hava saldırısında 34 kişinin ölümü ile ilgili TBMM Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 'Uludere' taslak raporunda 34 kişinin öldürülmesinde kasıt yok denildi. Olayın meydana geldiği Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü'nde tepkiye neden oldu.

Her hafta çocuklarının mezarlarını ziyaret eden ölenlerin yakınları, 62'nci haftada ziyareti sürdürdü ve her mezarı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

 

'Roboski failleri yoksa, barış da yoktur'

 

 

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, mezarlıkta aileler adına konuşan Veli Encü, çocuklarının saldırıda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bundan 435 gün önce, 28 Aralık 2011'de Roboski sınırlarında 34 masum kardeşimiz, evladımız öldürüldü. TBMM'nin kurduğu koskoca Uludere Alt Komisyonu, 14 ay boyunca gecesini, gündüzüne kattı, harıl- harıl çalıştı, araştırdı ve 435 gündür bir rapor yayınladı. Yayınladıkları rapor, gösterdikleri çaba ve sarf ettikleri gayret sonucunda, 'kasıt yok, koordinasyon hatası' deyip, Roboski katliamını ve katliamın belli olan faillerini sakladılar, akladılar ve katliamın üzerini örtbas etmek için elinden gelen bütün imkanları ardına koymayıp amaçlarına ulaştılar. Hiçbir meşru yanı olmayan komisyon ve hazırladıkları raporun, bizler için supriz olmadığını belirtmek istiyoruz ve zaten 61'nci hafta Perşembe günü yaptığımız değerlendirmemizde açıkça belirtmiştik. Biz Roboski aileleri olarak diyoruz ki eğer devlet ve hükümet, Kürt sorununa çözümde samimi ise, Roboski ile yüzleşmesi gerekiyor. Bir yandan 'çözüm', bir yandan da, 'Roboski katilleri aklanamaz' diyorsunuz. Biz Roboski aileleri olarak böyle bir çözümün samimi olmadığını, açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Açık ve net söylüyoruz Roboski failleri yoksa barış da yoktur."

Hazırlanan raporla, olayın zamana yayılmaya çalışıldığını savunan Encü, görev ve mevkiileri ne olursa olsun faillerin ortaya çıkarılarak bir an önce adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

 

'Oyalama ve yargıya yön verme çabası

 

Aileleri ziyaret ederek kadınlara karanfil veren Şırnak Baro Başkan Yardımcısı Avukat Mesur Gerez de taslak raporu değerlendirerek şöyle dedi:

"TBMM, yargı yetkisine giren bir konu ile ilgili işlem yapılmasını engellemiştir. Hepimizin kanayan yarası olan Roboski olayında, hiçbir şekilde TBMM'nin inceleme yapma ve yargıyı yönlendirme gibi bir ayrıcılığı bulunmamaktadır. Herkes şunu açık ve net olarak bilsin ki, daha önce kamuoyuna deklere ettiğimiz gibi söz konusu komisyon oyalama ve yargıya yön verme çabasıdır, manipülasyondur."

 

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