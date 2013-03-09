Osman Baydemir Uludere için gözyaşı döktü

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde geçen yıl 9'u asker 10 kişinin şehit olduğu trafik kazasında olay yerine gidip, yaralı askerlere ilk yardımı yapan Gülyazı Köyü kadınlarına, Tabipler Odası Diyarbakır Şubesi tarafından 'Barış Dostluk ve Demokrasi Ödülü' verildi.

Diyarbakır'da yapılan ’Barış Dostluk ve Demokrasi Ödülü’ töreninde Uludere'de 34 kişinin katledilmesiyle ilgili sinevizyon gösterisinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir gözyaşlarını tutamadı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi Gülyazı Köyü’nde geçen yılın Ağustos ayında BDP’lilerin Irak sınırındaki hava operasyonunda ölenlerin ailelerine yapacağı ziyaret nedeniyle güvenlik önlemi almak için köye giden askerleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 asker ile korucu olan minibüs sürücüsü olmak üzere 10 kişi şehit olmuştu. Kaza yerine ilk giden Gülyazı köylüleri kaza geçiren askerleri ilk yardımı yaparak araç içinden çıkarıp, hastanelere taşınmasında yardımcı olmuştu.

Tabipler Odası Diyarbakır şubesi, ’Barış Dostluk ve Demokrasi Ödülü"nü kaza geçiren askerlere yardım eden Gülyazı Köyü’ndeki annelere verilmesini kararlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin yakınları katıldı.

Törende konuşan Baydemir, kucaklaşmak, barış ve hellaşmek için adaletin tecelli etmesi gerektiğini söyledi. Baydemir, "Onurlu bir barışın tesisi için gerçeklerin mutlaka açığa kavuşturulması ve aydınlanması gerekiyor. Kucaklaşmak, barışa gidebilmek, helalleşmek bilmek için, mutlaka gerçekler ışığında adaletin tecelli etmesi gerekir. Adalet tecelli edilmeden gerçeklerin üstü örtülerek yapılabilecek en büyük zulüm bir kez daha bu topluma Uludereli annelerimize ve aslında vicdan sahibi olan bütün insanlara bir kez daha tekerrür etmiş olacaktır. Bugün burada bulunan annelerimizin yüreğindeki tek duygu gerçeğin paylaşılması ve adaletin tecelli etmesidir. 1 yılı aşkın süredir 34 insanın katilleri hakkında açılmış bir dava yok, tutuklanmış tek bir sanık yok. Peki helalleşme, kucaklaşma, barış ve adalet nasıl tecelli edecek" dedi.