Kenan Işık için kritik gün

Tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Kenan Işık'ın durumu bugün yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak. Uyutulmaya devam edilip edilmemesine karar verilecek.

Mustafa Kaya'nın Sabah'ta yer alan haberine göre, spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren atv'nin "Kim milyoner olmak ister" yarışmasının başarılı sunucusu, ünlü tiyatrocu Kenan Işık'ın sağlık durumunda olumlu seyir devam ediyor. 12 gündür uyutularak tedavi edilen Işık'ın yoğun bakım ünitesinde süren bekleyişi ise bugün yapılacak tomografi sonucunda netlik kazanacak. Kenan Işık'ın sağlık durumunu saniye saniye kontrol altında tutan doktorları, aradan geçen günlerde adım adım gerçekleşen olumlu gelişmenin boyutlarını her an değerlendiriyor. Bugün de ünlü sanatçının tomografisi çekilecek ve bir takım testler yapılacak. Testlerin sonucunda Işık'ın uyutulmaya devam edilip edilmemesine karar verilecek.

Sevenleri yalnız bırakamıyor

Beyindeki ödemin dağılması ve kendi kendini tedavi etmesi için günlerdir uyutulan Kenan Işık'tan iyi bir haber bekleyen sevenleri ise ünlü sanatçının eşini yalnız bırakmıyor. Sanatçının eşi Beril Işık, hastanede bir yandan müjdeli haberi beklerken, bir yandan da iyi bir haber umuduyla ziyarete gelen sanatçı dostlarını ağırlıyor. Umudunu hiç yitirmediğini belirten Beril Işık, "Kenan Işık'ın geçirdiği kaza sonucu meydana gelen ödemin dağılması için ve beynin kendi kendini tedavi edebilmesi için bu tip vakalarda uzun uyku sürecinin uygulandığını biliyoruz ve kendimizi ona göre hazırladık. Sabahtan akşama kadar hastanede Işık'tan gelecek olumlu bir haberi bekliyoruz" dedi.

'Gülen yüzünü gösterecek'

Sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşlarının kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Işık, eşine uygulanacak tedavinin aşamaları hakkında ise şu bilgileri verdi: "Tüm Türkiye 'den olduğu gibi sevenlerinin duaları ile Kenan Işık tekrar aramıza dönecek ve gülümseyen yüzünü gösterecek. Bugün yapılacak tespitlerde ne kadar gelişme gösterdiği belirlenip tedavinin süreci ile ilgili yol haritası çizilecek. İyileşeceği yönündeki umudumuzu hiç kaybetmedik." Devlet Tiyatroları Yönetmeni, İBB Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 21 Mart'ta spor için gittiği salonda fenalaşarak yere düşmüştü. Başını yere çarpan Işık, bilinci kapalı halde Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilince hemen ameliyata alınmıştı. Ünlü sanatçı o günden bu yana uyutuluyordu.