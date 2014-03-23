T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kenan Işık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor'

Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık'ın sağlık durumunun daha iyi olduğu belirtildi

23 Mart 2014 11:24

Kenan Işık’ın tedavi gördüğü hastane ziyaretçi akınına uğradı. Işık’ın ailesi ve doktorlarıyla görüşen Fatih Aksoy ile Adem Gürses, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
 
Önceki gün gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Amerikan Hastanesi’nde ameliyat edilen Kenan Işık’ın yakınları, hastaneye akın etti. Operasyonun ardından 48 saat uyutulacağı açıklanan ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gelenler arasında Zerrin Özer, Seray Sever, Sumru Yavrucuk, Ayşenil Şamlıoğlu, Erdal Özyağcılar ve Fatih Aksoy da vardı. Aksoy, Işık’ın eşi Beril Işık ve yakınlarından, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendiğini söyledi. Ünlü yapımcı, “Öğrendiğim kadarıyla durumu gayet iyi. Ameliyatı çok iyi geçmiş” dedi.
 
 

Riskli bir durum

 
 
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, hastaneye dün gelen ATV Genel Müdürü Adem Gürses de ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kenan Işık’ın durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, “Ameliyat çok başarılı geçmiş. 48 saat, belki biraz daha da fazla bir süre uyutulacak. Olumsuz bir komplikasyon gelişmemesi, en büyük iyiye gidiştir. Olumsuz bir durum yok, vaziyet çok iyi. Yoğun bakımda göremiyoruz ama doktorlardan aldığımız bilgi de o yönde ki riskli bir durum yok. Olumsuza doğru gidiş olmaması, zaten olumlu gelişmedir. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkacak” diye konuştu.

ETİKETLER

kenan ışıksağlıkiyidoktorsanatçılartiyatrobeyin kanamasıhastanerisk

İlgili Haberler

Kenan Işık beyin kanaması geçirdi

Devlet Tiyatroları Yönetmeni, İ.B.B. Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, hastaneye kaldırıldı

Kenan Işık yoğun bakımda, hayati tehlikesi sürüyor

Kenan Işık'ın yattığı hastaneden yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hastaneye giden Zerrin Özer, önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24