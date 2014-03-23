'Kenan Işık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor'

Kenan Işık’ın tedavi gördüğü hastane ziyaretçi akınına uğradı. Işık’ın ailesi ve doktorlarıyla görüşen Fatih Aksoy ile Adem Gürses, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Önceki gün gittiği spor salonunda beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Amerikan Hastanesi’nde ameliyat edilen Kenan Işık’ın yakınları, hastaneye akın etti. Operasyonun ardından 48 saat uyutulacağı açıklanan ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gelenler arasında Zerrin Özer, Seray Sever, Sumru Yavrucuk, Ayşenil Şamlıoğlu, Erdal Özyağcılar ve Fatih Aksoy da vardı. Aksoy, Işık’ın eşi Beril Işık ve yakınlarından, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendiğini söyledi. Ünlü yapımcı, “Öğrendiğim kadarıyla durumu gayet iyi. Ameliyatı çok iyi geçmiş” dedi.

Riskli bir durum

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, hastaneye dün gelen ATV Genel Müdürü Adem Gürses de ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kenan Işık’ın durumu hakkında bilgi verdi. Gürses, “Ameliyat çok başarılı geçmiş. 48 saat, belki biraz daha da fazla bir süre uyutulacak. Olumsuz bir komplikasyon gelişmemesi, en büyük iyiye gidiştir. Olumsuz bir durum yok, vaziyet çok iyi. Yoğun bakımda göremiyoruz ama doktorlardan aldığımız bilgi de o yönde ki riskli bir durum yok. Olumsuza doğru gidiş olmaması, zaten olumlu gelişmedir. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkacak” diye konuştu.