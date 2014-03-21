Kenan Işık beyin kanaması geçirdi

Devlet Tiyatroları Yönetmeni, İ.B.B. Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, hastaneye kaldırıldı. Spor salonunda "kendimi iyi hissetmiyorum" dedikten sonra fenalaşarak yere düşen Işık'ın bu sırada kafasını çarptığı öğrenildi. Amerikan hastanesinden yapılan açıklamada Işık'ın beyin kanaması geçirdiği açıklandı.

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Işık, Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Usta tiyatrocunun eşi Beril Işık, gözyaşları içinde ameliyathane önünde bekliyor.

Haberi alır almaz hastaneye koşan Ayşe Nil Şamlıoğlu hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Ailesi de burada çok üzgünler. Şu anda kimse bir şey bilmiyor. Ameliyat bitince belli olacak" dedi.

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı:

Açıklamada Kenan Işık'ın, kafa travması geçirdiği ifade edilerek, "bilinci kapalı olarak ambulans ile 14:29’da hastanemiz Acil Servisine getirilmiştir. Yapılan değerlendirmesinde beyin kanaması saptanarak, acil koşullarda ameliyata alınmıştır. Hayati tehlikesi devam etmekte olan hastamızın izlem ve tedavisi yoğun bakım ünitemizde sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.