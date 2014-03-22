Kenan Işık yoğun bakımda, hayati tehlikesi sürüyor

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hayati tehlikesi devam etmekte olan hastamızın izlem ve tedavisi yoğun bakım ünitemizde sürmektedir" denildi.

Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Işık yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Işık, Balmumcu'daki Renaissance İstanbul Bosphorus Otel'in saunasından çıkarken, ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık hemen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyat 3,5 saat sürdü. Sanatçı, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kenan Işık, kafa travması geçirdiği ifade edilerek bilinci kapalı olarak ambulans ile saat 14.29'da hastanemiz Acil Servisi'ne getirilmiştir. Yapılan değerlendirmesinde beyin kanaması saptanarak, acil koşullarda ameliyata alınmıştır. Hayati tehlikesi devam etmekte olan hastamızın izlem ve tedavisi yoğun bakım ünitemizde sürmektedir" denildi.

'Kenan Işık için kritik 48 saat'

Kenan Işık'ın kaza geçirdiğini duyan sanatçı arkadaşları hastaneye gelerek ailesinden Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı Zerrin Özer, "İnsanın hayatta çok sevdiği çok az insan oluyor. Onlardan bir tanesi. Dua edeceğim. 48 saat çok önemli dediler. Uyutacaklar. Umarım bütün dileğim bize dönmesi" şeklinde konuştu.

Oyuncu Aliye Uzunatağan da, "Ameliyatı başarılı geçmiş. 48 saati beklemek zorundayız. 48 saat sonra bilgi verecekler. Umarım o 48 saati geçireceğiz" dedi.

Yapımcı Fatih Aksoy da, "Öğrendiğim kadarıyla durumu gayet iyi. Doktorları ve ailesi daha doğru açıklamayı yapar. Ameliyatı çok iyi geçmiş" diye konuştu.