'Kenan Işık'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme yok'

4 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık'ın durumunda olumsuz bir gelişme olmadığı, uyutulmasına bir süre daha devam edileceği belirtildi.

Ümit Türk'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Kenan Işık'ın ziyaretine bugün İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve program yapımcısı Fatih Aksoy geldi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Parlak, “Şu anda stabil. Sorun çıkaracak bir durum görünmüyor. Yoğun bakımdaki arkadaşlarla da konuştum sanıyorum bugün, belki yarın da uyutulur. Gidişata bağlı. İnşallah kısa sürede düzelecek. Şu anda stabil herhangi bir olumsuz bir şey yok. Herhangi bir kanaması yok." dedi. Yapımcı Fatih Aksoy da Işık'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini ifade etti.