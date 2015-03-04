T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kaynak Holding: Bank Asya için yasal haklarımızı kullanacağız

Kaynak Holding BDDK'nın Bank Asya'da ortaklık haklarının alınması kararına karşı dava açacağını açıkladı

04 Mart 2015 21:58

Kaynak Holding, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bank Asya'da ortaklık haklarının alınması kararına karşı yasal hakların kullanılacağını açıkladı. Şirket Hukuk Koordinatörü Av. Hürol Karadaş yaptığı açıklamada, "Asya Katılım Bankası'ndaki grubumuz firmalarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına dair alınan hukuka aykırı BDDK kararına karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, BDDK'dan bugün yapılan açıklamada, Bank Asya'da Sürat Basım ve Forum İnşaat'a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

BDDK bu karara gerekçe olarak, bu iki şirkette kontrol gücünü elinde bulunduran Kaynak Holding AŞ'nin hisselerinin tümünün, Hollanda'da kurulu özel bir limited şirket olarak 16 Ocak 2015 tarihinde kurulan INL Partners BV şirketine devir işleminin izin alınmaksızın yapılmasını gösterdi.

Av. Karadaş açıklamasında, "Daha önce de bilindiği üzere, BDDK 3 Şubat 2015 tarihinde Bank Asya A grubu ortaklarının banka kurucularında aranan şartlara ilişkin evrakları zamanında teslim etmediği gerekçesiyle A grubu ortaklardan bazılarının temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağına dair hukuka aykırı bir şekilde karar vermişti" diye anımsattı ve şöyle dedi:

"Dolaylı pay sahipliği açısından da gerek kişilerde ve gerekse pay oranlarında INL Partners B.V. kurulmadan öncesi ve sonrasında değişiklik olmamıştır. Kaynak Holding A.Ş.’nin kurucu ortakları INL Partners B.V. de de aynı kişiler olup aynı ortaklık payıyla yer almışlardır.  Bankacılık Kanunu 8. ve 18. maddesinde yer alan kurucu ortaklar ve imtiyazlı ortaklara dair pay edinim ve devirleri açısından yukarıda açıklanan işlemlerde görüldüğü üzere nihai pay sahiplerinde ve hisse oranlarında bir değişiklik olmamıştır."

Kuruluş işlemleri henüz tamamlanmış olan INL Partners B.V. kuruluşu ve ortaklık yapısına dair belgelerin 25 Şubat tarihinde BDDK’ya iletildiğini de vurgulayan Karadaş, "Buna rağmen BDDK 27 Şubat 2015 tarihli kararında Kaynak Holding’in şirketlerinin Bank Asya’daki temettü hariç toplam yüzde 7.1 oranındaki A Grubu hisselerinin ortaklık haklarının kullanımını TMSF’ye devretmiştir" dedi.

ETİKETLER

bank asyakaynak holdingBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuBDDKTMSF

İlgili Haberler

Bank Asya ortakları, BDDK ve TMSF'ye dava açtı

Bank Asya avukatı Süleyman Taşbaş, belirli bir tarihe kadar istenilen belgeleri tamamlayamamanın yönetim devralma gerekçesi olmadığını söyledi

Zaman: Bank Asya'nın 183 imtiyazlı ortağı var, BDDK 1100 kişilik evrak istedi

Bank Asya’ya yapılan operasyonunun ayrıntılarıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi

Ali Babacan Bank Asya operasyonu hakkında ilk kez konuştu

Ali Babacan, daha önce TMSF'nin yönetimine el koyduğu Bank Asya hakkındaki sorulara cevap vermemişti

BDDK, Bank Asya'da iki şirketin ortaklık haklarını da TMSF'ye devretti

BDDK, Bank Asya’da Sürat Basım ile Forum İnşaat’a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi

S&P'dan Bank Asya açıklaması

'3 Şubat'ta alınan BDDK kararının, politik risklerin ya da onların piyasalar tarafından algılanma şeklinin finansal sisteme nasıl sıçrayabileceğini gösterdi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24