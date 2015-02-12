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Ekonomi

Ali Babacan Bank Asya operasyonu hakkında ilk kez konuştu

Ali Babacan, daha önce TMSF'nin yönetimine el koyduğu Bank Asya hakkındaki sorulara cevap vermemişti

12 Şubat 2015 14:12

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ilişkin olarak ilk defa konuştu. Babacan,  "Bank Asya'da ortaklar ile ilgili bilgiler süresi içinde verilmedi, bilgiler geldikten sonra BDDK'nın değerlendirme süreci başlayacak ve BDDK nihai bir karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yükselen dolar kuruyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Babacan, “Hükümetin kur hedefi yok, telaffuz edilen kurlar bakanların şahsi görüşleridir” dedi. “Kurlarla ilgili bir iletişim olacaksa bunun merkez bankası tarafından yapılmasını önemli görüyoruz” diyen Babacan, “Merkez Bankası bütün eleştirileri dinleyip değerlendiriyor, bugünden PPK’nın ne şekilde karar vereceği konusunda yorumda bulunmayız” diye konuştu.

 

'O villayı hiç kullanmadı'

 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın oturduğu lojmanı boşaltmasıyla ilgili konuşan Babacan, "Bunu basından gördüm haberim yoktu bu durumdan, kendisiyle de konuştum. Merkez Bankası Başkanı’nın oturduğu bir villa var Oran’da Erdem orayı kullanmadı. Erdem Başkan Yardımcısı’yken oturduğu dairede oturmayı tercih etti. Şimdiye kadar bütün Merkez Bankası Başkanları o konutta oturdu. Orayı hiç kullanmadı.  Çocuklarının okulu Ümitköy’e doğru olmaya başlamış çocuğun servisi falan derken oraya taşınmışlar. Çay Yolu tarafına, lojman değil orası kirasını ödüyor. Bu gayet doğal" dedi.

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