TMSF Bank Asya yönetimine el koydu

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bank Asya'nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 63'lük bölümünün TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.

BDDK, Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu kapsamında kurumun etkin denetimini engelleyecek açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması şartını ihlal ettiğine karar verdi.

Başta İstanbul olmak üzere bankanın merkezlerinde TMSF yetkilileri inceleme yapıyor.

Kurul, son toplantısında, Bank Asya'nın ortaklık yapısına ilişkin denetimlerin sonucunu değerlendirdi.

185 imtiyazlı ortaktan 132'sine ait bilgi ve belgeleri istenilen sürede vermediği gerekçesiyle

Buna göre, Kurul, Banka Asya'dan, yönetim kurulunu belirleme yetkisine sahip A grubu imtiyazlı pay sahibi 185 ortağın durumlarına ilişkin bilgi ve belgeleri 2 Ocak 2015'e kadar iletilmesini istedi.



Kurul, söz konusu sürenin yetmeyeceğini belirten bankaya, ocak ayının sonuna kadar ek süre verdi. 2 Şubat'a kadar 53 imtiyazlı ortağa ait bilgi ve belgeleri kuruma ileten banka, 185 imtiyazlı ortaktan 132'sine ait bilgi ve belgeleri ise verilen sürede göndermedi.



Bilgi ve belgeleri ne zaman göndereceği konusunda Kuruma bilgi de vermeyen banka, böylece yüzde 63'lük imtiyazlı paya sahip 132 ortakta aranan niteliklerin tespiti açısından belirsizlik yarattı.



Bankacılık Kanunun "kuruluş şartlarını" belirleyen ilgili maddesindeki "kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması" şartının ihlal edildiğini belirleyen Kurul, imtiyazlı pay sahiplerinin kurucularda aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma ibrazına ve yapılacak değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar, Bankacılık Kanununun 18. maddesine göre yüzde 63'lük imtiyazlı payın temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.

Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi

Bankacılık Kanunun "pay edinim ve devirleri" başlıklı 18. maddesinin 5. fıkrası şöyle:



"Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kullanamazlar."