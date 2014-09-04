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Ekonomi

TMSF yetkilisinden Bank Asya yorumu: BDDK acil servis, TMSF ise morgdur

Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu'nun 70. maddesi kapsamında devlet yönetimine alınmasına, Bank Asya yetkililerinden açıklama gelmedi

04 Eylül 2014 21:53

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'da devlet gözetimi başladı.

wsj.com.tr'den Kerim Karakaya'nın haberine göre, Bir BDDK yetkilisi, Bank Asya'nın Bankacılık Kanunu'nun 70'inci maddesi çerçevesinde yakından izlemeye alındığını kaydetti.

Kanunun 70'inci maddesi, mali bünyesi bozulan bir bankanın BDDK tarafından faaliyetlerinin, tüm teşkilatını gerekli görülecek yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin kısıtlanmasını ya da geçici olarak durdurulmasını, özkaynaklarının artırılması için hissedar bulunmasını, yönetim kurulu ve genel müdürün görevden alınabilmesini içeriyor.

Yine bankacılık kanununun 71'inci maddesi, 70'inci maddedeki önlemlerin yeterli olmaması durumunda bankanın TMSF'ye devredilmesini düzenliyor. WSJ Türkiye'ye konuşan bir TMSF yetkilisi, kendilerinin Bank Asya'ya yönelik bir çalışmalarının olup olmadığı sorusunu yanıtlamazken, "Ancak ekonomi yönetiminde esprili bir şekilde görev dağılımını şöyle anlatabiliriz: BDDK acil servis, TMSF ise morgdur." diye konuştu.

Bank Asya yetkilileri konu hakkında ilk etapta bir açıklama yapmadı.

17 Aralık 2013'te aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve bakan ile çocuklarının da olduğu kişiler hakkında başlatılan operasyon sonrasında Gülen Hareketi ile hükümet arasındaki gerilim zirveye çıktı. Gülen Hareketi'ne yakın Bank Asya'da, bu tarihten itibaren önemli mevduat çıkışı yaşandı.

Yılın ilk yarısında bankanın mevduatları geçen yıla göre yüzde 27 azalarak 13,4 milyar liraya düştü. Aynı dönemde bankanın karı yüzde 65 eridi ve 34 milyon lira oldu.

 

Bir haftada iki kez notu düşürüldü

 

Derecelendirme Kuruluşu Moody's, bir haftada bankanın kredi notunu iki kez indirerek Caa1 seviyesine düşürdü. Moody's, kredi notu indirimlerinde bankanın mevduatlarındaki oynaklığın artma ihtimali ile bankanın ortak görüşmelerinde başarı şansının azalmasının etkili olduğu belirtildi.

Bank Asya, ilk önce Katar İslam Bankası ardından ise Ziraat Bankası ile ortaklık için masaya oturmuş ancak ikisinden de sonuç alamamıştı.

SPK, Ağustos ayında 140 milyon lira tahvil ihraç etmek isteyen Asya Varlık Kiralama'nın bu talebini reddetmişti. Karara gerekçe olarak, "Ortaklık yapısı ve yönetimi değişimi ile ilgili belirsizlikler" gösterilmişti.

Bank Asya hisselerinin sırası Borsa İstanbul'da 7 Ağustos'tan bu yana kapalı bulunuyor.

Analistler, Bank Asya riskinin sistematik bir risk unsuruna dönüşmesini beklemiyor. Deniz Yatırım Bankacılık Analisti Sadrettin Bağcı, "Banka'nın fonlama ihtiyaçlarının şu anda bile devlet kanalı yani Merkez Bankası kanalıyla yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle Bank Asya'nın genel sistemi tehdit etmesini beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bağcı, Bank Asya'ya ilişkin risklerin piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlandığını da sözlerine ekledi.

 

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