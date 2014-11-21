Bank Asya 80 şubesini kapadı, 1700 kişiyi işten çıkardı

Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya finansal büyüklüklerinde meydana gelen değişim doğrultusunda 80 şubesini diğer şubelerle birleştirerek kapattığını duyurdu.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, personel sayısının da 2013 sonuna göre 1,708 kişi azaldığı belirtilerek; söz konusu değişimin bankanın faaliyet giderlerini azaltarak 2015 kârlılığına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Zarar yazdı

Geçen yıl üçüncü çeyrekte 60.6 milyon net kâr elde eden Bank Asya, bu yıl üçüncü çeyrekte, krediler ve mevduattaki düşüş ile gelirlerdeki azalmanın etkisiyle 301 milyon lira zarar açıklarken; bu yılın ilk dokuz ayında da 249.6 milyon lira zarar yazmıştı.

281 şubesi vardı

Bank Asya'nın şube sayısı bu hamleden önce 281'di. Bankanın 2014 3. çeyrek bilançosuna göre aktifler geçen sene yılsonuna göre yüzde 41 azalarak 16,5 milyar TL'ye gerilemiş, mevduatları da yüzde 46 düşerek 10 milyar TL'ye düşmüştü.

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise geçen yıla göre 4 puan artarak yüzde 18,3'e çıkmıştı.