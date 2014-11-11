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Ekonomi

Bank Asya'nın 9 aylık zararı 254 milyon TL

Bank Asya üçüncü çeyrekte 301 milyon ile piyasanın 195 milyon liralık beklentisinin üzerinde zarar açıkladı

11 Kasım 2014 19:18

Bank Asya’nın üçüncü çeyrek finansal sonuçları, bankanın 17 Aralık operasyonu sonrasında hükümet ve Gülen Hareketi arasındaki mücadeleden etkilendiğini gösteriyor.

Banka üçüncü çeyrekte 301 milyon ile piyasanın 195 milyon liralık beklentisinin üzerinde zarar açıklarken, 9 aylık zararı ise 254 milyon lira oldu.

wsj.com.tr'den Kerim Karakaya'nın haberine göre, Bank Asya’nın toplam aktifleri 9 ayda yüzde 41 oranında azalarak 16,5 milyar liraya indi. Aynı dönemde mevduatlarının yüzde 46’sını kaybeden Bank Asya’nın, toplam kredileri ise yüzde 34 küçüldü. Bilançodaki küçülmenin etkisiyle bankanın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,3’e yükseldi.

 

'Bank Asya faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor'

 

Şirketten finansal sonuçlara yönelik yapılan açıklamada, “Türkiye’nin her yerinde kaliteli, hızlı ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet sunan, güçlü öz kaynakları ve insan kaynağı ile sektörün önemli bir oyuncusu olan Bank Asya, tüm şube ve personeli ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.” İfadeleri kullanıldı.

Aktiflerdeki küçülmeye karşın şube kapatılmadı. Banka Eylül sonunda 281 şubesi ile faaliyetlerini sürdürdü. Buna karşın 9 ayda personel sayısı 1.041 kişi azaldı.

 

'Bu kadar saldırıya rağmen sağduyumuzu koruyoruz'

 

Bank Asya Genel Müdürü Ahmet BeyazEylül ayında, gerekirse küçüleceklerini belirterek, “9 aydır sistematik halde bu haberler yapılıyor. Bu kadar saldırıya rağmen sağduyumuzu koruyoruz. Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” diye konuşmuştu.

 

Erdoğan: O banka batmış zaten

 

2014’te hükümet cephesinden Bank Asya’ya yönelik önemli açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül’de Katar dönüşünde yaptığı açıklamada, Bank Asya’nın zor durumda olduğunu kaydederken, “Taşıma suyu ile değirmen dönmez” ifadelerini kullanmıştı.

Bundan sadece birkaç gün sonra TÜSİAD’da konuşan Erdoğan bu kez, “Bir banka batırılmaya çalışılmıyor, o banka batmış zaten. Taşıma su ile ayakta durmaya çalışıyor. Batan bir finans kuruluşunu devam ettiremeyiz” demişti.

Borsa İstanbul’da sık sık hisselerinin işlem sırası kapatılan Bank Asya, 30 Eylül’den bu yana Gözaltı Pazarı’nda işlem görüyor. Hisseleri ise 17 Aralık’tan bu yana yüzde 70’e yakın düştü.

 

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