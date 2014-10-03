T24 LogoT24 Logo
Politika

Fethullah Gülen'den Bank Asya ve Kimse Yok Mu açıklaması

'Yaptığınız şamatalarla neleri kapatmak istediğinizi herkes biliyor; yaptığınız şirretlikler zihinlere öyle bir yerleşti ki elli sene geçse üzerinden, tarih onu öyle yazacak'

03 Ekim 2014 10:34

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, "devlet eliyle batırılma" tartışmalarına konu olan Bank Asya krizine ve Bakanlar Kurulu kararı ile Kimse Yok Mu Derneği'nin izinsiz yardım toplama yetkisinin ellinden alınmasına ilişkin olarak, “Falan battı, bitti gitti, diyerek; mesela, 'Bank Asya battı gitti' falan, 'Kimse Yok mu battı gitti' gibi algıyla şamata oluşturmak istiyorlar" dedi. "Şamatayla hangi şirretliği kapamak istediğini herkes anlıyor" diyen Gülen, "Silinmez o zihinlerden.. nöronlara öyle bir yerleşti ki elli sene geçse üzerinden, tarih onu öyle yazacak.. öyle tescil edilecek.. o siciller bir gün önünüze çıkacak" diye konuştu.

Gülen'in herkul.org'ta "Şamatalarınız Haramîliğinizi Örtemeyecek!..” başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2014) açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Şamata aslında birilerinin felaketli haline mum yakma, bağırıp çağırma demektir; “Falan battı, bitti gitti!” demek, mesela, “Bank Asya battı gitti!” falan demek gibi.. “Kimse Yok mu battı gitti!” İşte bunlar şamatadır Arap dilinde. Hadis-i şeriflerde de “düşmanların şamatası” manasına kullanılmaktadır, Türkçemize de aynen geçmiştir. Olmayacak şeylerde şamata koparırsın, kulakları yağır edersin, hafizanallah. Bunlar bir neviyle şirretliğin, bağışlayın, insan ruhundaki ve düşünce dünyasındaki densizliğin dışa vurması demektir.

*Ziya Paşa “Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.” der. Başka bir yerde de şöyle söyler:“En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?” Âlem anlamıyor mu zannediyorsun sen; herkes anlıyor bunu. Şamatayla hangi şirretliği kapamak istediğini herkes anlıyor. Silinmez o zihinlerden.. nöronlara öyle bir yerleşti ki elli sene geçse üzerinden, tarih onu öyle yazacak.. öyle tescil edilecek.. o siciller bir gün önünüze çıkacak.. burada çıkmanın ötesinde, öbür tarafta kitabınızı sol taraftan alıp o kitabınızı (amel defterinizi) göreceksiniz ve işte o zaman “keşke” diyeceksiniz.

*Allah, başını almış öyle bir duruma doğru gidenlerin, isyan deryasına yelken açmış kenara çıkmaya fırsat bulamayanların gözlerindeki perdeyi sıyırsın!..

“Dört bir yandan problemler sarmalı içinde, ne yaptığını, ne yapacağını bilemez hale gelmiş bir devletçik.. çik.. hani ‘gemicik’ vardı ya.. bir devletçik!.. İnsanlar her yerde böyle cik’e cık’a bağlanınca koskocaman bir devleti de …cik’leştiriyorlar fiilleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla. Allah gözlerindeki perdeyi kaldırsın, basiretlerini açsın.”

 

ETİKETLER

gülencemaatakpak partibank asyakimse yok muaçıklamaşamatasilinmezdevletbattıalgı

İlgili Haberler

Kimse Yok Mu Derneği'nin izinsiz yardım toplama yetkisi elinden alındı

Bülent Arınç'ın, 'Dün yetki verdik, bugün alıyoruz gibi bir karar alma olmaz' dediği Kimse Yok Mu Derneği hakkında Bakanlar Kurulu'nda karar aldındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24