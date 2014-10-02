Kimse Yok Mu Derneği'nin izinsiz yardım toplama yetkisi elinden alındı

Bakanlar Kurulu, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 6 Şubat 2007 yılında verilen izin almadan yardım toplama yetkisini elinden aldı.

Karar dün dernek yönetimine gönderildi. Dernek bundan böyle, Kurban derisi toplamak başta olmak üzere yapacağı tüm yardım toplama işlemleri için en yakın yerdeki mülki amirden izin almak zorunda.

'Bu imzaları bu millet asla unutmayacak!'

Kimse Yok Mu Derneği'nin Başkanı İsmail Cingöz, verilen karara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından tepki mesajları paylaştı. Cingöz, "Bitirme operasyonu başarıyla tamamlanmış!!! ve resmi gazetede (takvim ve star) yayınlanmasının ardından bize de tebliğ edildi. Bu" dedi. Cingöz "İzinsiz yardım toplama hakkı elinden alınarak yarından itibaren milyonların mağduriyetine ve beddualarına imza atılmıştır" diye konuştu.

Cingöz karara ilişkin kendilerine gönderilen belgeyi "Bu imzaları bu millet asla unutmayacak" sözleri ile yayınladı:

Arınç ne söylemişti?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından (30 Eylül 2014) açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Kimse Yok mu'nun 'kamu yararı' hakkının kaldırılacağına ilişkin haberlere, "Böyle bir kararın imzalandığını ben duymadım" diye cevap verdi. Arınç, "Dün verdik, bugün alıyoruz gibi bir karar alma olmaz" ifadelerini kullanmıştı.